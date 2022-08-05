Число получателей льготных лекарств по диабету и онкологии выросло в разы

Во Владимирской области 130 тысяч пациентов вправе получать льготные лекарства. Но этой мерой поддержки пользуется лишь 47 тысяч человек. Остальные выбрали денежную компенсацию. Однако за год число получателей лекарств резко выросло — в реестре плюсом 10 тысяч человек.

Логистика и лекарства

Цены на лекарства растут, денежной компенсации уже не хватает. Меняется и профиль заболеваний. Так, по данным департамента здравоохранения области за год в полтора раза увеличилось число пациентов, которым необходимы дорогостоящие противоопухолевые препараты. В два раза число пациентов, кому требуется инсулин и лекарства от диабета.

— Мы выставляем приоритет по лекарственному обеспечению для детей с онкологическими заболеваниями. Это рак, агрессивное заболевание. Мы стараемся как можно быстрее организовать закупку и доставить до пациента лекарственный препарат, — говорит директор департамента здравоохранения области Артем Осипов.

Глава облздрава отвечал на вопросы жителей во время прямого эфира в Центре управления регионом. Понятно, что большинство вопросов было связано с лекарственным обеспечением. Артем Осипов заявил, что ситуация заметно улучшилась. В департаменте появились новые специалисты по этому направлению, заработал центр закупок, огромную помощь оказывает сеть «Медилон».

— Не всегда удается достать препарат в один день. Но мы выстроили логистику перераспределения между медпунктами и медучреждениями. Условно, если нет в Собинке, но есть в Петушках, то уполномоченные представители осуществляют поставку из одной точки в другую. Мы видим по базе, у кого есть, у кого скоро закончится препарат и заранее организуем его закупку, — пояснил Артем Осипов.

Трудные закупки

Дорогостоящие препараты назначаются по протоколам врачебных комиссий. В этом году департамент и центр закупок обработали больше 2 тысяч таких протоколов. В прошлом году за все 12 месяцев прошло только полторы тысячи протоколов.

В департаменте здравоохранения сейчас прорабатывают вопрос о создании отдельного чата по лекарственному обеспечению.

— Мы все обращения видим, разбираем и решаем. 80% обращений, которые поступают в департамент, можно решить на уровне медучреждения. Это будет быстрее, — говорит глава облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что зачастую проблема в закупке дорогостоящих лекарств возникает не из-за отсутствия финансирования, а отсутствия участников на торгах. Используют такой способ торгов, как закупка у единственного поставщика. Но и его не находят.

Поставщикам выгоднее поставлять в розницу, чем работать с органами власти. А департамент здравоохранения не может покупать лекарства без торгов. Отсюда и возникают задержки с поставками. Но к середине лета по многим направлениям ситуация выправилась. Торги проходят успешно, договора заключаются, сроки не нарушаются.