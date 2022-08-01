Четырёхлетний мальчик выпал из окна во Владимире

Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры второго этажа. Произошло это вчера, 31 июля, во Владимире. Ребенок получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение. О происшествии сообщила пресс-служба регионального управления МВД.



Более 10 несчастных случаев



В ведомстве также рассказали о еще двух происшествиях. 21 июля в Александровском районе из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал двухлетний мальчик. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

В этот же день в одном из поселков Петушинского района 4-летний мальчик, в какой-то момент оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна пятого этажа.

Ребенок также госпитализирован.

Всего за этот год произошло более десяти подобного рода несчастных случаев в разных районах области. К счастью, все дети остались живы, но получили травмы. Несколько детей в настоящее время находятся в медицинских учреждениях.

— Обстоятельства каждого инцидента тщательным образом изучаются полицейскими во взаимодействии с представителями других органов системы профилактики, — уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Простые правила

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил детской безопасности:

Избежать трагедии помогут простые правила:

— Не оставляйте ребенка без присмотра;

— Не показывайте ребенку, как открывать окно и не располагайте мебель так, чтобы он мог самостоятельно влезть на подоконник;

— Не надейтесь на москитную сетку — она не защитит от выпадения;

— Установите блокираторы и не оставляйте окна и балконные двери открытыми в присутствии маленьких детей.

Беспечное отношение и невнимательность могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для законных представителей, напоминают правоохранители.