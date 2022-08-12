Благоустройство завершилось в 13 скверах и парках Владимирской области

Во Владимирской области полным ходом идет благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В этом году в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» вошло 36 парков и скверов и 65 дворов.

Во дворах асфальт и лавочки

Средства на благоустройство дворов и парков выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов. На ремонт во дворах еще добавляют собственники жилья многоквартирных домов. Их доля софинансирования — 3%. В перечень работ входит асфальтирование проезжей части, тротуаров, установка лавочек и урн, а также освещение двора. Работы завершены в 27 дворовых территориях: во Владимире – 10, в Ковров – 3, ЗАТО Радужный – 2, поселке Балакирево – 1, Струнино – 1, Камешково – 3, Киржаче – 2, г. Кольчугино – 3, поселке Ставрово – 2.

Комиссионно приняли работы на 13 общественных пространствах. Благоустройство закончилось в скверах в Ковров, Муроме, Радужном, Струнино, Нигологорах, Гороховце, Костерево, Петушках, Вольгинском. В Мстере и Покрове даже успели облагородить два пространства.

— Ведутся работы на 57 территориях: 35 дворовых и 22 общественных. На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» во Владимирской области направлено в общей сложности 482,1 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. На эти средства запланировано благоустройство 101 территории, — сообщают в департаменте ЖКХ региона.

Подрядчики отстают

Муниципалитеты тоже отчитываются за выполненное благоустройство. Так, в Коврове завершился первый этап работ на общественной территории сквер «Культуры». Подрядчик — ИП Кириллов О.В. Общий объем затрат составил 8,5 миллиона рублей.

— В рамках муниципального контракта были выполнены работы по планировке территории, уплотнению песком, укладке брусчатки трех цветов, асфальтировке дорожек, установке малых архитектурных форм (качелей, лавочек, урн, теневых навесов), проложены под землей кабели для видеонаблюдения и электроснабжения, установлены опоры со светильниками для освещения, уложен плодородный грунт, произведена высадка зеленых насаждений (ива шаровидная, Пузыреплодник калинолистный, Овсяница Гаутера, газонная трава). Произведено устройство гостевой автомобильной парковки на 55 мест, — уточняет пресс-служба администрации Коврова.

Работы выполнены с отставанием от срока. По проекту объект должен быть сдан к концу июня. В администрации сообщили, что подрядчика оштрафуют за нарушение сроков. В приемке работ участвовали жители и общественники. Нарушений не нашли.

В следующем году работы по благоустройству сквера продолжатся.

Планируется реконструкция фонтана, асфальтирование площади перед ДКиТ «Родина», создание галереи славы работников культуры.

В этом году в Коврове делают второй сквер — на улице Комсомольская. Там асфальтируют пешеходные дорожки. Вокруг них ставят фонари и лавочки. Но еще надо сделать детскую площадку: поставить качели «Колесо», лазательные сети, пружину с гнездом, вертушку, фигуры из резиновой крошки, а также скульптуры «Фрекен Бок» и «Котенок Гав». Таких игровых элементов нет и во Владимире.

В Муроме провели работы в сквере на улице Московская, но еще не начали благоустройство набережной. Там хотели заменить покрытие, поставить лавочки.

Ранее «Призыв» сообщал, что и во Владимире с благоустройством парка «Добросельский» идет не все гладко. По основному контракту подрядчик завершает работы, а по второму, только на детский городок, ничего еще не выполнено.