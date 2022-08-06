Асфальтоукладчик причудливо прошелся по дворам Асаткина и Никитина

Дорожная кампания во дворах во Владимирской области подходит к финалу. В приемке ремонтных работ участвуют и жители. Чаще всего нарекания бывают по лужам на свежем асфальте. Но есть вопросы и к площади работ. На Асаткина и Никитина дворы заасфальтировали заплатками.

Четыре программы

Во Владимире на Промышленном проезде, Асаткина, Тракторной идет ремонт дорог. Небольшими участками, но все же лучше, чем ничего. По этим дорогам ездят не только легковушки, но и грузовики с автобусами. Так что ямы и трещины здесь заметны многим владимирцам.

Асфальтоукладчик зашел и в здешние дворовые территории. Но уж как-то очень странно это у него получилось. Основание из щебенки и песка уложили избирательно, у нескольких подъездов двух домов, а часть, к слову, наиболее разрушенную, оставили нетронутой. Асфальт положили и вовсе посередине. Ни тротуаров, ни поребриков.

Во Владимире дворы делают по четырем разным программам.

Главная — это нацпроект по созданию комфортной городской среды. Город получил порядка 100 миллионов рублей виде субсидии. Основная часть, около 80 миллионов рублей, пошла на проведение третьего этапа благоустройства парка «Добросельский». Остатки распределили по 12 дворовым территориям. Список утвержден еще в начале года

Что сделано и ещё предстоит

На сегодняшний день завершены работы во дворах 10 многоквартирных домов:

— ул. Доватора, 3-а,

— ул. Пичугина, 7,

— Перекопский военный городок, 2,

— ул. Строителей, 2 (мкр. Оргтруд),

— ул. Верхняя Дуброва, 18-а,

— ул. Соколова-Соколенка, 6,

— ул. Растопчина, 45,

— ул. Гастелло, 17,

— ул. Завадского, 5,

— проспект Ленина, 45.

Работы еще ведутся во дворах на Северной, 25 и проспекте Строителей, 4-а.

Сроки работ нарушены. Все 12 территорий должны были привести в порядок к 1 июля. Как видим, наших непутевых объектов среди них нет.

Вторая программа — по наказам избирателей. Ее выполняют депутаты горсовета. Они тоже торгуют объекты на портале госзакупок. Такого контракта там не было.

Есть еще третья программа — благоустройство после ремонта теплосетей. В этом году по Тракторной и окрестным дворам подрядчики «Т Плюс» копали в четырех разных местах. Сложно сказать, причастны ли они к этому чудному благоустройству. Информационных табличек поблизости нет, работы по восстановлению проезжей части еще ведутся. А в своих отчетах энергетики скромно пишут: восстановлено столько-то дорожного полотна, столько-то газонов и все.

Есть еще одна новая программа — это благоустройство общественных территорий с обустройством пешеходных связей в районе притяжения объекта. Первая ласточка — улица Белоконской. Между домами № 16 и 18 сделают большую спортивную площадку и детский городок. А чтобы всем жителям окрестных домов было удобно до них добираться, им сделают тротуары и частично проезжую часть.

Границы работ четко указаны в технической документации. Так что такое самоуправство, как на Асаткина, вряд ли возможно.

Возможно, после нашей публикации ответственные лица откликнутся и исправят недостатки без всякого шума.