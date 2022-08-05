Артем Осипов: «Новая волна коронавируса началась»

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. По словам директора департамента здравоохранения Владимирской области Артема Осипова, началась новая волна ковида. Об этом руководитель ведомства сообщил в прямом эфире Центра управления регионом.

Заболевших все больше

За прошедшие сутки на территории Владимирской области коронавирусом заболели 58 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было зарегистрировано 47 случаев. В начале недели цифра была еще ниже – 38 заболевших.

— Новая волна коронавируса уже началась. Подъем заболеваемости фиксируется в центральной полосе страны, мы видим это по количеству вновь выявляемых случаев, у нас растет количество госпитализаций, — заявил Артем Осипов.

В связи с ростом заболеваемости в учреждениях здравоохранения региона начали разворачивать койки для больных коронавирусом.

Пока их открыто 125 и этого хватает. Они созданы в пределах инфекционных корпусов по районам. Сейчас самым крупным госпиталем в регионе остаётся городская больница №6 Владимира с развернутыми койками для оказания реанимационной помощи пациентам.

— На прошлой неделе мы вновь открыли койки для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Муроме, Коврове, Петушках и Собинке. Пока мы укладываемся в 125 коек, — подчеркнул Артем Осипов.

Однако при ухудшении эпидситуации в облздраве готовы развернуть дополнительные койки.

Защитит вакцина

Пока же глава ведомства призвал жителей региона воспользоваться возможностью простимулировать свой иммунитет и пройти ревакцинацию. А тем, кто еще не привился, обязательно пройти процедуру. Как отметил Артем Осипов, вакцинация уже доказала свою высокую эффективность в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что первый компонент вакцины «Спутник» приравняли по действию к вакцине «Спутник лайт». Препарата в регионе достаточно. Также есть и вакцина «Спутник М» для подростков 12-16 лет.

Статистика по коронавирусу пошла вверх.

Во Владимирской области два этапа вакцинации уже прошли 641 916 человек. Ревакцинировались 128 941 человек.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора напомнило жителям области о важности соблюдения простейших мер предосторожности, которые помогут снизить риски заражения не только COVID-19, но и других респираторных заболеваний. Это чаще мыть руки, проветривать помещения, при плохом самочувствии оставаться дома и вызывать врача, не заниматься самолечением.