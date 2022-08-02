Александр Авдеев поздравил гороховчан с днём города

Гороховец отметил День города. Дата некруглая, но значимая – 854-летие. На следующий год снова юбилей. Самобытный и древний город подошёл к празднику серьёзно: на сайте администрации района была не только программа, но и чёткие пояснения, где перекроют движение транспорта, и где тот будет ходить, где организуют стоянки, общественные туалеты, контейнеры для сбора мусора и т.д. Мелочи, казалось бы, но они о многом говорят: город готовился ответственно. В праздничный день его посетил глава региона Александр Авдеев.

История и перспективы

Гороховец — город небольшой, там всего около 20 тысяч жителей, это 1,5 процента от населения области. Но значимость места определяют не только «соотношения» и «пропорции», а его история, роль, связанные с этим местом события и т.д. И в этом плане Гороховец — неотделимая, важнейшая и уникальная часть древней Владимирской земли.

Одновременно Гороховец — развивающийся город.

Поездка главы региона в самую восточную точку Владимирской области была и праздничной, и рабочей. Кроме участия в торжественных мероприятиях Александр Авдеев оценил проекты благоустройства, пообщался с местными жителями, сообщил о том, что делается для развития города.

— Администрация региона работает над тем, чтобы максимально грамотно раскрыть потенциал Гороховца. В этом году выполнен ремонт дорог более чем на 30 миллионов рублей, приобретены шесть автобусов для обновления парка общественного транспорта, — сказал врио губернатора.

У Гороховца — большие задачи по преображению и восстановлению исторического центра во взаимодействии с банком развития БРИКС. В этом году возвращён в муниципальную собственность центральный Дом культуры. Область поможет с его восстановлением.

Появляются и новые заявки на строительство промышленных предприятий, социальных и жилых объектов. В ближайших планах – строительство школы в верхней части Гороховца, спортплощадки, ремонт спорткомплекса.

Развитие города

При поддержке БРИКС в Гороховце обновят коммунальную инфраструктуру (например, появится станция обезжелезивания, что улучшит качество питьевой воды), отремонтируют дороги и благоустроят территории. Всего в исторической части должны реконструировать 21 объект, а также 17 улиц и переулков.

Сейчас идёт благоустройство улицы Гоголя и набережной.

— Скоро там появится памятник десантному мотоботу. В Великую Отечественную войну Гороховецкий судостроительный завод поставил на фронт 178 таких «водных Т-34». Это значимый вклад гороховчан в освобождение морских рубежей страны и общую Победу, — сказал Александр Авдеев.

Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей по проекту должны быть построены к 11 ноября. Однако подрядчик намерен завершить работы к 22 октября – именно в этот день 120 лет назад местный купец Иван Шорин основал судостроительный завод.

В ходе торжественного мероприятия на площади Патоличева Александр Авдеев вручил благодарственные письма администрации Владимирской области коллективам народного ансамбля песни «Раздолье» и предприятия «Гороховецкая мануфактура», а также передал ключи от нового автобуса директору районного детско-юношеского физкультурно-оздоровительного комплекса Александру Андрееву.