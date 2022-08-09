Александр Авдеев: «Для развития экономики и производства нужно строить больше жилья»

К концу лета строительная отрасль Владимирской области заметно оживилась. На стройках ведутся активные работы. Обычно застройщики вводят дома наспех под конец года. А сейчас делают все заранее. 89% годового плана по вводу жилья уже выполнено.

Нужен миллион

Владимирские строительные компании оправились после весеннего кризиса, когда был резкий рост цен на строительные материалы и серьезное падение покупательского спроса. Баланс восстановлен. И это подтверждает статистика. К середине августа сдано свыше 700 тысяч квадратных метров жилья.

Выполнено 89% от плана, утвержденного Минстроем для региона.

Показатели жилищного строительства выше на 70%, чем в прошлом году за тот же период времени. Все это не может не радовать. Но останавливаться на достигнутом нельзя, считает глава региона. У девелоперов есть потенциал и надо его задействовать.

— Объем ввода жилья в эксплуатацию — это все заделы прошлых лет. Нужно двигаться вперед. Строить как минимум миллион квадратных метров жилья в год. Стабильно. Сейчас муниципалитеты ощущают недостаток служебного жилья. Предприняты значительные меры поддержки производств, все нацелено на развитие экономики региона. Потребуются работники. А предложить им жилье не можем. Предприятия не могут его найти на рынке, — говорит глава региона Александр Авдеев.

Программа «Дом.рф»

Все стороны, чиновники, застройщики, предприятия и семьи, ждут старта программы по строительству арендного жилья. На уровне федеральной корпорации «Дом.рф» прорабатывается механизм. Доступное жилье позволит промышленности пополнить штат, школам и поликлиникам — снизить дефицит кадров.

Глава региона на совещании по жилищному строительству призывал руководителей строительных компаний быть более активными, не боятся включаться в проекты. Но и чиновникам стоит быть более расторопными.

— Нужно актуализировать вопросы в генеральном планировании, совершенствовании процедур в разрешительной документации на строительство, на проектирование, проведение всех согласований. Надо помогать застройщикам с документацией, — считает Александр Авдеев.

Основные затраты на стройке жилья, как временные, так и финансовые — это не кирпич или монолит, это оформление и получение документов, это прокладка и подключение инженерных сетей.

Недавно в администрации области озвучили новость о подготовке модернизации теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района. Новая инфраструктура позволит ввести в строй более 355 тысяч квадратных метров жилья. В этом вопросе область заручилась поддержкой корпорации «Дом.рф».

Александровский район получит бюджетный инфраструктурный кредит на строительство инженерных сетей. Похожие проекты прорабатываются для Коврова, Мурома, Юрьев-Польского и Гусь-Хрустального районов. Общая сумма вложений — 6 миллиардов рублей.

На повышение доступности жилья влияет также ипотечная ставка. На сегодня она снизилась до 7% годовых. С весенних 11% — это уже прогресс. Но жители области все еще осторожничают, поэтому спроса на жилье, каким он был в 2020-2021 годах, пока нет. Поэтому, уверен Александр Авдеев, так важно сейчас на местах находить новые строительные площадки, помогать застройщикам с оформлением документов, получать финансовую поддержку на модернизацию инженерных сетей.