30-градусная жара вернется во Владимирскую область

Наступившая неделя во Владимирской области будет жаркой. Лето пока не намерено сдавать свои позиции. Столбики термометров в дневные часы не просто вновь доберутся до 30-градусной отметки, но и преодолеют ее.

Температурный «форсаж»

С понедельника до пятницы влияние на погоду окажет антициклон. Он сулит жителям региона солнечную и сухую погоду.

— Несмотря на наступление финального месяца сезона и пересечение климатического экватора, лето не только не собирается сдавать свои позиции, но и, наоборот, на старте августа включит температурный «форсаж», — сообщает центр погоды «Фобос».

Понедельник начался с достаточно комфортной температуры. Плюс 24 градуса днем, затем станет жарче. Судя по данным погодным сервисов, температура с каждым днем начнет повышаться примерно на один градус, к выходным достигнет своего максимума.

В субботу прогнозируется до +31 градуса.

Такой температурный фон на 4-5 градусов выше, чем положено по климатической норме, отмечают синоптики.

Однако с наступлением выходных скажется влияние атмосферного фронта. Местами прошумят освежающие грозовые дожди.

Что обещает август?

Финал лета будет вполне благоприятным, заверяют синоптики. По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме с небольшим (0,5–1 градус) её превышением.

Если первая декада месяца ознаменуется относительной жарой и засухой, то во второй и третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близкими к средним показателям метеостатистики.

— Таким образом, август будет немного теплее нормы и с небольшим, не более 20%, дефицитом осадков, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Примета не сработает

При таком климатическом сценарии купальный сезон, который в этом году наступил с двухнедельным опозданием, продлится, как минимум, до 15–20 августа.

Примета, связанная с Ильиным днем, не сработает, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, что День Ильи Пророка отмечается 2 августа. С этим праздником связано много примет. Считается, что после этого дня заканчиваются лето и купальный сезон. Вода в водоемах становится очень холодной.

— Неделя теплая, температура воды будет комфортной. Примета об Ильином дне не повлияет на сроки завершения купального сезона, можно говорить с уверенностью, — сообщил Роман Вильфанд.