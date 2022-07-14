Звания самой красивой деревни Владимирской области добиваются 79 претендентов

Оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» подвел итоги заявочной кампании. В этом году за почетное звание сразятся 79 населённых пунктов региона. Главный приз — 200 тысяч рублей.

Самые активные

Лидером по количеству участников стал Кольчугинский район. От него сразу заявилось 14 представителей. На втором месте собинцы — 10 заявок. Третье место у Гусь-Хрустального района с семью заявками.

При этом рекорда в нынешнем году не случилось. В 2021-м участие приняли сразу 119 населенных пунктов. Для сравнения, в первый год проведения конкурса, а это было семь лет назад, заявились всего 20 участников.

Конкурс «Самая красивая деревня» пройдет в восьмой раз.

Приедут ко всем

Прием заявок окончен, теперь задача оргкомитета — побывать в каждом населенном пункте и оценить все его достоинства. Выезды начинаются на этой неделе и продолжатся до 20 августа. Жюри будет оценивать эстетичность населенного пункта и вовлеченность жителей в процесс его благоустройства.

Также пройдет интернет-голосование в качестве отдельной номинации, оно стартует 10 августа. Итоги конкурса в этом году планируют подвести раньше обычного, 27 августа.

Помимо престижа лучшие населенные пункты получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет победителю 200 тысяч рублей. Призёры — в зависимости от занятого места — получат по 100, 50 и 30 тысяч рублей.

Деньги можно направить на благоустройство населенного пункта.

Лучшие деревни и сёла выберут в этот раз в двух категориях — с численностью до 500 жителей и от 500 до 3500 жителей. Кроме этого, в этом году члены оргкомитета проведут смотр-конкурс сельских творческих коллективов и определят трех победителей. Призовой фонд составит 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Самые яркие коллективы от каждого района примут участие в торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области».

В прошлом году победителем стала деревня Дворищи Киржачского района.