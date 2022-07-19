Жители 277 домов Владимира остались на сутки без горячей воды

Сутки без горячей воды проведут жителей 39-ти улиц Владимира. А это 277 многоквартирных домов, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах. Сегодня энергетики приступили к монтажу нового трубопровода в районе дома № 29 по улице Красноармейской. Работы завершатся завтра, 20 июля, в 8 утра.

Подготовка к зиме

— Работы осуществляются в рамках реконструкции магистрального трубопровода для достижения надежной работы теплосети для более чем 250 жилых домов, около 40 тысяч жителей Владимира в зимнее время, — уточнила пресс-служба «Т Плюс».

На улице Красноармейской подключат новый трубопровод.

Всего в ходе реконструкции на данном участке уже переложено 126 метров сети диаметром 800 миллиметров. Общая стоимость перевооружения составит более 13 миллионов рублей.

После окончания работ на тепловых сетях восстановлением подачи горячей воды потребителям займутся управляющие компании, начиная с 8 утра завтрашнего дня.

Владимирцев призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам. Горожанам напоминают, что в период проведения работ следует избегать нахождения вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер. Также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс свой автотранспорт.

Адреса отключений

Без горячей воды на сутки остались жители следующих улиц:

Красноармейская 24, 24а, 28, 30, 34г, 38,40,46

Октябрьский в/г 21, 23, 24, 25, 7, 7а;

Д.Левитана 2, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 26, 29, 3, 31, 33, 35

Доватора 2, 3а

проспект Ленина 1, 2, 8а, 9а, 23;

Офицерская 20

Пичугина 12, 12а, 14

Разина 7а, 7б, 11, 12а, 12, 14

Садовая 15, 17

Студеная гора 36, 5б, 7, 34, 34а

Сущевская 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 13а

МОПРа 12, 12а, 13, 15

9 Января 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а, 7

Казарменная 5, 5а, 9, 9а

Пичугина 11а, 11б, 13

Ломоносова 1

Н.Ямской пер. 2а, 4, 4б, 6а, 8

Н.Ямская 2, 2а, 4, 6, 16, 26, 34

пр-т Ленина 20, 20а, 22, 23 а, 32а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 51, 53

Мусорского 1

Парижской Коммуны 19, 28

Разина 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 31, 33

Чапаева 3, 5, 8, 8а

Западная 60

Солнечная 52

Василисина 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17

В.Дуброва 23, 25, 26г, 27, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 31

Н.Дуброва 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32

Сперанского 1

Пугачева 60а, 62

Чайковского 3г, 12/22, 23, 25, 25а, 30, 34, 36б, 38, 38б, 38г, 38д, 40, 40б, 46а,48,50а

Бобкова 1, 1а, 3, 3а, 8

Алябьева 3а, 13а, 14/13, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 25

Балакирева 21, 22, 24, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 39, 41, 41а, 43д, 57а

Даргомыжского 5, 18, 20

Стасова 23, 31, 36а, 40, 40а

Лакина 167, 167а, 169/34, 171, 171а, 171б, 173, 173а, 177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191б, 193, 195;

Сурикова 11/32, 12/26, 14, 16, 16а, 16б, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26

Чайковского 25, 46а,48,50а.