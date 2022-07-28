Жара во Владимирской области сменится комфортной прохладой

Изнуряющая жара, установившаяся во Владимирской области, сдаст свои позиции. К концу рабочей недели синоптики обещают понижение температуры и комфортную прохладу.

Жара отступит

В центр страны спешит атлантическая прохлада, сообщил центр погоды «Фобос». Жара начнёт спадать в пятницу, и в последние дни месяца воздух в дневные часы уже не прогреется выше +24 градусов.

Ночи также станут прохладнее: до плюс 12 градусов.

В пятницу, 29 июля, прогнозируют дожди. В выходные дни, по данным погодных сервисов, будет уже без осадков.

Синоптики подчеркивают: несмотря на резкое снижение температуры, купальный сезон продолжается. За жаркие дни вода успела хорошо прогреться.

День жары

А пока жителей региона ожидает еще один знойный июльский день. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 28 июля, днем во Владимире и по области ожидается максимальная температура воздуха + 30…+32 градуса.

Такая погода увеличивает не только происшествия на воде, но риски возникновения природных пожаров.

Управление гражданской защиты Владимира рекомендует горожанам соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно осторожными с огнем и не разводить костры в лесу.

Прогноз на август

По предварительным прогнозам синоптиков, в августе будет проявляться неоднородность погоды. Несмотря на комфортную прохладу в первые дни последнего летнего месяца, дальше нас снова будет радовать летняя погода. На следующей неделе воздух прогреется до +28 градусов.

В целом же, по словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, август ожидается теплым и не очень дождливым. По количеству осадков и по температуре он будет соответствовать климатическим нормам.