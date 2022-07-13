Застройщик пытается договориться с соседями новой высотки на Горького

На стройплощадке по улице Горького во Владимире произошла ситуация, которая встревожила жителей соседней трехэтажки. Когда экскаваторы копали котлован под подземную парковку, обрушился грунт. Вместе с ним упал забор. Ограждение пришлось ставить на земле соседнего дома. И это не понравилось жителям трехэтажного дома. Сейчас застройщик договаривается с ними и обещает компенсировать все неудобство.

Нештатная ситуация

Жить рядом с любой стройкой всегда испытание. Шум, грязь — обычное дело. А для жителей старого тихого квартала на Горького, Асаткина, Никитина это тем более непривычно. Тут двухэтажные и трехэтажные дома 50-60 годов. Всегда было тихо.

Рядом — управление образования и налоговая служба. Обычно недоразумения были связаны разве что с припарковканным транспортом и неубранными мусорными контейнерами. А сейчас – другое.

Строят новый дом. Большой жилой комплекс на три высотки. Одну уже выстроили. Десятиэтажка возвышается над старыми домами. С таким соседством люди смирились. А вот из-а переноса забора молчать не стали.

Жители дома № 60 по улице Горького:

Ситуация у нас плачевная. Когда нас спрашивали, хотим ли мы дом под боком, мы говорили «нет». Но он появился.

Мы просили оставить нам детскую площадку, но и ее снесли. Забор поставили, сказали, все аккуратно будет. Потом попросили забор передвинуть. Мы сказали «нет». Но они все равно сделали.

Кончится тем, что забор под окнами у нас будет. А грунт уже поехал.

Обещают компенсацию

Жители обратились в областную инспекцию стройнадзора. На место выехал один из сотрудников. Осмотрел стройку и сказал жителям, что отсутствие забора недопустимо. Нужно срочно ставить новый. Только ставить его уже негде. Не в яме же. А дальше — земля жителей дома № 60.

— Нам надо как-то договариваться. Случилось обрушение грунта, такого никто не ожидал. Я прошу вас разрешить поставить забор. Это же безопасность. Давайте обсудим дальнейшее благоустройство, подпишем соглашение. Положим деньги на депозит, вы потом сами решите, что вам надо. Поставите или детскую площадку, или клумбы сделаете, — говорит директор фирмы-застройщика Ярослав Богданов.

Застройщик тоже приехал на стройплощадку, чтобы присутствовать при проверке стройнадзора. Пытался договориться с жителями. Понятно, что рано или поздно консенсус найдут.

Жители не хотят металлический забор. А вот деревянный и не такой высокий, как раньше, пожалуй, можно.

Тем временем, застройщик уже готовится к строительству второй высотки. Расселяет жильцов двухэтажки, идущей под снос. И да, наверное, будут еще неудобства. Но в мэрии при обсуждении вопросов жилищного строительства всегда говорят о необходимости наращивать темпы строительства именно многоквартирного жилья.

Свободных участков в городе уже не осталось. А план Минстроя выполнять надо. От этого зависит, к примеру, объём субсидий из центра на расселение жителей аварийного фонда. А это сотни и сотни человек.