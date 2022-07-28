Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Судогодском районе

Заблудившегося в лесу 67-летнего пенсионера вернули домой. Мужчина ушел за ягодами и пропал. Историю со счастливым концом рассказали волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Получив заявку на поиск пенсионера, поисковики среагировали оперативно.

Ночь в лесу

Мужчина ушел в лес за ягодами в районе поселка Улыбышево Судогодского района утром 25 июля. К вечеру он так и не вернулся домой. Родные забеспокоились.

Они позвонили в полицию и на «горячую линию» отряда. Заявка на поиск поступила в «ЛизаАлерт» в 21.50. К счастью, у потерявшегося был с собой мобильный телефон, поэтому к работе сразу подключился специалист направления «ЛесНаСвязи».

Дистанционно за короткое время найти пенсионера не удалось.

Между тем терять время было нельзя. По вводным, мужчина находился в лесу с раннего утра без еды и воды, в легкой одежде, что уже могло стать критичным, учитывая разницу дневной и ночной температуры.

На поиски мужчины подключились не только поисковики, родные и сотрудники полиции. Откликнулись еще 14 неравнодушных жителей региона, также выехали к месту поиска 11 добровольцев отряда из Владимира и Суздаля.

Найден, жив!

К рассвету на одном из автомобилей установили сирену, которую включали с равными интервалами для локализации потерявшегося.

— Он ее слышал (пока был на связи, подтверждал это), но передвигался уже с огромным трудом — сказались слабость, сильная гипотермия, отсутствие защиты от укусов насекомых, обезвоживание, — рассказали волонтеры «Лиза Алерт» в своей официальной группе.

Поисковики упорно проверяли район поиска по задачам координатора, патрулем проехали все лесные и проселочные труднопроходимые дороги, но все усилия стоили того — пенсионера нашли. Замерзшего, ослабевшего, но — живого!

Идти он не мог, поэтому ребята из «ЛизаАлерт» больше 400 метров по труднопроходимой местности на носилках эвакуировали его до машины. В штабе, где уже ждали родные (они всю ночь провели на месте поиска), мужчину укутали и напоили горячим сладким чаем, пока ожидали «скорую помощь».

До машины пожилого мужчину несли на носилках.

— В шесть часов утра мне позвонил Артем, координатор, и сказал лучшие слова на свете — «Найден, жив, эвакуируем». Я, наверное, никогда не привыкну к этим ощущениям, когда осознаешь — «Какое счастье — мы успели!», — поделилась впечатлениями информационный координатор поиска Яна Лебедева.

Правила безопасности

Впереди грибной сезон, время, когда число заблудившихся вырастает в разы. Поисковики напоминают, чтобы не потеряться в лесу, надо хорошо подготовиться к походу.

Собрались за грибами — обязательно возьмите с собой заряженные мобильные телефоны, небольшой запас продуктов, воды, спички, а также лекарства, если это необходимо. Надевайте яркую одежду и не ходите в незнакомый лес и поодиночке. Также важно сообщить своим близким или соседям примерный маршрут и место, в которое собираетесь идти.

Пожилые люди и дети находятся в зоне риска, а потому отпускать их одних в лес не стоит.