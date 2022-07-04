За борщевик грозят штрафы дорожникам, дачникам и владельцам земель под ИЖС

Во Владимирской области вводят административную ответственность за засорение борщевиком Сосновского для владельцев всех категорий земельных участков. Штрафы для физлиц доходят до 5 тысяч, юрлиц – до 150 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания.

Сорняк наступает

Областные депутаты приняли изменения в Кодекс об административных правонарушениях ради ускорения темпов борьбы с борщевиком. Никто точно не знает, сколько у нас его растет на частных землях. Сегодня Россельхознадзор дает оценки только по землям сельхозназначения — порядка 3,5 тысячи гектаров заняты борщевиков.

Он буйно растет в 12 из 16 районов области. Ежегодно на мероприятия по уничтожению растения-вредителя тратят свыше 12 миллионов рублей. Но эффект не так значителен, как хотелось бы областным властям.

— Сегодня только Россельхознадзор может привлекать к ответственности за засорение земель и только сельхозназначения. Мы предлагаем расширить перечень. Устанавливается ответственность за непроведение правоообладателями всех земель мероприятий по удалению борщевика. В отношении физлиц будет вынесено предупреждение или штраф в сумме от 2 до 5 тысяч рублей. Штраф для юрлиц – от 30 до 150 тысяч рублей, — пояснил начальник инспекции административно-технического надзора Виктор Придыбайло.

Протоколы могут составлять органы местного самоуправления и инспекция.

Но сумму штрафа и решение о наказании будут принимать только специалисты инспекции. Депутаты ЗС уточнили, что денежное наказание грозит как собственникам дачных участков и земель под ИЖС, так и жильцам многоквартирных домов. Забота о прилегающих территориях теперь ответственность ТСЖ и управляющих компаний.

Битва у дороги

— Установить административную ответственность за бездействие физических и юридических лиц, которые позволяют борщевику расти на своих земельных участках, предложил глава региона Александр Авдеев. Депутаты единогласно поддержали. Безусловно, одними штрафами вопрос не решить. Но это – необходимая мера. Люди слишком беспечно относятся к угрозе. Буквально несколько дней назад тема обсуждалась и в Общественной палате. Коллеги также поддерживают введение штрафов. Об эффективности говорит и опыт соседних регионов, например, Подмосковья, — пояснил спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Дорожники не стали ждать наказания, а вовсю взялись за истребление борщевика. Специалисты «Владупрадора» опрыскивают обочины межмуниципальных дорог гербицидным составом. Общая площадь захвата — 150 гектар.

Обработку провели на 120 гектарах в Суздальском, Александровском, Юрьев-Польском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Судогодском, Муромском районах. Эффект от орошения, поясняют в «Владупрадоре», начинает проявляться на 10-14 день.

Эти мероприятия госучреждение проводит ежегодно. По многолетним наблюдениям дорожников, в полосе отвода с каждым годом популяция борщевика снижается.