Юбилейный праздник Огурца приглашает в Суздаль

Яркое событие лета – праздник Огурца (0+) возвращается после двухлетнего перерыва. 16 июля его отметят в Суздале в 20-й раз. Праздник пройдёт в режиме нон-стоп. События будут следовать одно за другим с полудня до семи вечера.

Забавы на любой вкус

Праздник развернется в Музее деревянного зодчества. Откроет огуречное пиршество большое юбилейное шествие, которое пройдет от центральных ворот к главной сцене.

Гостей праздника ждут: «обжорные» и ремесленные ряды, мастер-классы по засолке огурцов и их дегустация, яркие фотозоны, веселые конкурсы и забавы, например, «Огуречные игры» и «Подушечные битвы».

Весь день фестиваля будут работать ремесленные ряды, где более 60 народных умельцев со всей России представят изделия художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Сопровождать праздник будет обширная музыкальная программа.

Специальные гости праздника – исполнительница народных песен Марина Девятова и эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик.

Также в Суздаль приедут лучшие исполнители из различных регионов России: Фортуна Брасс Российский эстрадно-джазовый ансамбль (Москва), ансамбль позитивной музыки PARNAS (Рязань), Группа «DEVI4NIK» ( Владимир), вокальная группа «FORMANTA» ( Владимир), VLADIMIR PERCUSSION GROUP ( Владимир), Folk cover mix group «REDWIFE» ( Вязники).

Ведущие праздника – Светлана Зейналова и Константин Васин.

В финале праздника, по традиции, в небо запустят куклу-огурец. Того, кто её найдет, ждёт приз!

Для местных бесплатно

Вход на праздник — по билетам, купить их можно, в том числе с помощью «Пушкинской карты». Для местных есть привилегия – бесплатное участие в торжествах. Потребуются лишь документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства.

— С особой радостью сообщаем, что в этом году для жителей города Суздаля вход на ХХ юбилейный праздник Огурца – бесплатный, — сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Главное туристическое событие июля в Суздале проводится ежегодно во вторую-третью субботу второго летнего месяца— в период активного сбора урожая. Ежегодно его посещают более 7 тысяч гостей. Напомним, что из-за пандемии коронавируса праздник переносили два года подряд.