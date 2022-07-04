Выпускники школ могут подать документы в колледжи дистанционно

В колледжах Владимирской области активно идёт приёмная кампания. Наш регион вошел в число первых, где подача документов в организации среднего профессионального образования стала доступна через портал госуслуг. Дистанционно подавать удобнее, учитывая, что законодательство не ограничивает количество ссузов, куда можно попытаться поступить. И если на примете у абитуриента несколько учебных заведений, портал госуслуг – хорошее подспорье.

Быстро и удобно

В системе среднего профессионального обучения Владимирской области 35 колледжей. Подать документы в них через сайт госуслуг можно без очередей в любое удобное время.

В колледжах уже начали принимать документы на поступление.

— Чтобы выпускники школ получили такую возможность, были проведены большие работы по модернизации региональной информационной системы «Электронный колледж», — сообщила пресс-служба «Белого дома».

Функционал портала значительно расширен: от планирования учебного процесса и расписания для учащихся до нормативно-справочной информации для родителей и контролирующих органов. Все этапы своего заявления можно проследить в личном кабинете абитуриента.

Бюджетные места

В этом году на обучение за счёт средств бюджета планируется принять 6601 человека на программы среднего профессионального образования. Это на 128 больше, чем было в прошлом году.

Наибольшее количество бюджетных мест в текущем году выделено на востребованные у работодателей региона образовательные программы:

– Повар, кондитер – 300 мест;

– Сестринское дело – 290 мест;

– Технология машиностроения – 200 мест;

– Продавец, контролёр-кассир – 200 мест;

– Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 200 мест;

– Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 175 мест;

– Преподавание в начальных классах – 175 мест;

– Дошкольное образование – 175 мест;

– Оператор швейного оборудования – 175 мест;

– Информационные системы и программирование – 150 мест;

– Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – 150 мест;

– Лечебное дело – 135 мест;

– Сетевое и системное администрирование – 125 мест;

– Оператор станков с программным управлением – 125 мест;

Кроме того, планируется принять на обучение 498 человек (в 2021 году – 447 человек) на программы профессиональной подготовки по востребованным профессиям: швея, повар, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, штукатур и другим. Эти программы реализуются прежде всего для выпускников коррекционных школ и инвалидов.

Ранее «Призыв» рассказывал, что 72 выпускника колледжей Владимирской области в этом году окончили обучение по направлению «Образование и педагогические науки» на отлично. Будущим учителям вручили красные дипломы в торжественной обстановке.