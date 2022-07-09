Выходные во Владимирской области будут жаркими, но пасмурными

Жаркую погоду около 29 градусов и кратковременные дожди обещают синоптики на выходные во Владимирской области. Преимущественно будет пасмурно, не исключены грозы. В начале следующей недели зной усилится, воздух вновь прогреется до +32 градусов в дневные часы.

Неустойчивая погода

— В первый выходной день потоки в атмосфере вновь развернутся на южные, и в центральные области Европейской России пожалует очередной фронтальный раздел с юго-запада, который на этот раз принесёт с собой порцию грозовых дождей и начнёт постепенно повышать температурные показатели, — такой прогноз сделал центр погоды «Фобос».

Температурный фон в выходные будет чуть выше климатической нормы.

Жарким и душным, с высокой вероятностью гроз, будет и первый день новой недели. По оценкам синоптиков, только во вторник есть надежда, что в центр Европейской России прорвётся следующий холодный фронт. Он немного понизит температуру. К четвергу посвежеет до +24 градусов.

Прогноз на июль и август

В целом же погода июля будет неустойчивой. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд газете «Известия», чередоваться будут жаркие и прохладные периоды.

— Июль прогнозируется выше нормы, достаточно теплый, но неоднородный. Все-таки прогнозируются и осадки, и понижение температуры во второй половине, и вот такие же периоды жаркой погоды, как сейчас. При осреднении температура будет выше нормы, — заявил синоптик в пресс-центре «Известий».

При этом, как уточнил метеоролог, жарких периодов все же будет больше, чем облачных и прохладных. В августе температурный фон также будет выше нормы.