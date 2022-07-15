Вязники приглашают на Фатьяновский праздник поэзии и песни

Известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество русского поэта и нашего земляка Алексея Фатьянова, соберутся в Вязниках. Там стартовал 49-й всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни (0+). Главные события развернутся завтра, 16 июля.

На новой сцене

Программа фестиваля по традиции будет насыщенной. Праздник долгожданный, наконец-то он пройдет без ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Фестиваль развернётся на нескольких площадках в центре и микрорайонах города Вязники. Торжественное открытие состоится завтра, 16 июля, в обновленном Фатьяновском парке. Начало в 14 часов.

Вход на фестиваль бесплатный.

В этом году, сообщил департамент культуры Владимирской области, в числе гостей фестиваля — прославленный баянист, аранжировщик, певец, композитор, теле- и радиоведущий, заслуженный артист России Валерий Сёмин, лауреат международных конкурсов, участник фестивалей в России и за её пределами вокальная группа «ПЯТЕRО» (г.Москва), актриса театра и кино, народная артистка РФ Юлия Рутберг, композитор, поэт, певец, народный артист РФ Игорь Николаев.

Напомним, что Фатьяновский парк открывается для посетителей после реконструкции. В рамках проекта по благоустройству здесь построена прекрасная новая сцена с амфитеатром на две тысячи мест, павильон со смотровой площадкой, оборудованы санитарные зоны, обновлены пешеходные дорожки и освещение.

Теперь почитатели творчества выдающегося поэта могут наслаждаться музыкой и поэзией, а также проводить досуг в более современных и комфортных условиях.

Визитная карточка

Впервые фестиваль, посвященный творчеству знаменитого земляка, поэта-песенника Алексея Фатьянова, был организован в 1974 году. Тогда собралась небольшая группа людей, лично знавших поэта. С тех пор он проводится ежегодно. В 1988 году фестивалю присвоен статус всероссийского. За время проведения праздник стал ярким брендом не только Вязниковского района, но и всей Владимирской области. В числе соорганизаторов праздника — внучка поэта, директор государственного культурного центра им. А.И. Фатьянова в Москве Анна Китина-Фатьянова.

В 2023-м праздник отметит юбилей.

На знаменитой «Солнечной поляночке» в разные годы выступали поэты Лев Ошанин, Михаил Матусовский, Яков Шведов, Николай Доризо, Марк Лисянский, Николай Добронравов, композиторы Александра Пахмутова, Людмила Лядова, Евгений Крылатов, Вячеслав Добрынин.

Вязниковцы и гости города рукоплескали Людмиле Зыкиной, Муслиму Магомаеву, Валентине Толкуновой, Иосифу Кобзону, Сергею Захарову, Надежде Бабкиной, Льву Лещенко, Ларисе Долиной, Марку Тишману, Олегу Погудину, Лобертино Лоретти (в 2013 году), актерам Николаю Рыбникову, Алле Ларионовой, Василию Лановому, Дмитрию Харатьяну и многим другим российским и зарубежным звёздам.