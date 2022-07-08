Вторая волна записи детей в 1-й класс стартовала во Владимирской области

Во Владимирской области стартовала вторая волна приёма заявлений в первый класс. Сейчас записать ребенка смогут те, кто не проживает на территории, закреплённой за желаемой школой. Прием заявлений продлится до 5 сентября.

Удаленно и удобно

Заявление о зачислении ребёнка в первый класс можно подать через портал госуслуг. Весь процесс займёт около 3 минут. Потребуется сделать 10 шагов, при этом 4 из них заполняются автоматически данными из «личного кабинета» родителя.

Заявителю необходимо:

– зайти на портал;

– набрать в поисковой строке «Запись в 1 класс»;

– перейти на страницу услуги «Зачисление в 1 класс следующего учебного года»;

– нажать «Подать заявление»;

– авторизоваться в системе с помощью логина и пароля;

– заполнить электронную форму заявления и нажать кнопку «Отправить»;

– убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении);

– дождаться решения о зачислении (или об отказе) и – в случае положительного решения – принести в школу оригиналы документов.

Всё больше родителей во Владимирской области пользуются возможностями получения этой услуги онлайн, утверждает департамент цифрового развития. На первом этапе кампании 3799 из 11 457 заявлений на зачисление было подано через портал госуслуг.

Удаленно подать заявление можно и через региональный портал Образование33.рф.

Успеть до 5 сентября

Запись в первые классы продлится до 5 сентября. На одного ребёнка можно подать только одно заявление и только одним способом, чтобы избежать дублирования.

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте.

В приёме в школу не по месту жительства не могут отказать ребёнку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой образовательной организации. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс: дети должны проживать в одной семье и иметь общее место жительства.

Во Владимире по вопросам записи детей в первый класс можно обращаться по телефону 32-64-91.

Ожидается, что во Владимире в новом учебном году школы примут более четырех тысяч первоклассников. Наборы проводят все 47 муниципальных школ и православная гимназия. До 30 июня, когда проходила запись детей в школы по месту прописки, было подано 3496 заявлений, сообщает мэрия.