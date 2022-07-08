ВТБ во Владимире увеличил выдачу ипотеки на 80% в июне

Банк ВТБ в июне зафиксировал существенный рост продаж ипотечных кредитов. Этому способствовало снижение ставок по государственным и банковским программам. ВТБ во Владимирской области в первый месяц лета выдал жилищных кредитов на 212 млн рублей, что на 80% превысило результат мая. По итогам полугодия выдачи составили почти 1,4 млрд рублей, средний чек достиг 2,8 млн рублей. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился.



По итогам первого полугодия 57% продаж ипотеки во владимирском ВТБ пришлось на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты, в основном, приобретают вторичное жилье. Объем выдач в этом сегменте за шесть месяцев года составил 788 млн рублей (заключено более 300 сделок). Продажи кредитов с господдержкой составили 43% (589 млн рублей, 191 сделка).



В целом по стране в ВТБ по итогам первого полугодия 96,5 тыс. заемщиков оформили ипотеку на 432 млрд рублей. Каждый второй кредит был выдан с господдержкой. Ставки вернулись к уровню начала года и снова позволяют людям планировать сделки по купле-продаже недвижимости.