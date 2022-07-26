ВТБ: россияне на треть увеличили спрос на экспресс-тесты на COVID-19

Спрос россиян на тесты, позволяющие определить заболевание COVID-19, в середине июля вырос на 36% к июньским показателям. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ).

В середине июля аптеки, продающие тесты на коронавирус и обслуживаемые Первым ОФД, реализовали 3660 таких тестов – на 61% больше, чем за этот же период в июне, а объем продаж вырос на 36%. По сравнению с прошлым годом уровень продаж тестов на COVID-19 остается существенно ниже: в среднем аптеки ежедневно реализуют на 18% меньше таких тестов.

В банке ВТБ также фиксируют рост спроса на услуги медицинских лабораторий, предлагающих ПЦР-тесты на коронавирус. За последнюю неделю он вырос на 10% к предыдущей неделе – клиенты банка направили на эти цели свыше 16 млн рублей, – однако сейчас он почти вдвое меньше, чем год назад. В целом во всех медлабораториях оборот по картам ВТБ снизился к прошлому году менее значительно – на 17%, а за последнюю неделю вырос всего на 4%. Траты в аптеках остались на уровне прошлого года и за неделю увеличились лишь на 3%.

«Средние продажи тестов на коронавирус и обороты медицинских лабораторий пока не достигли показателей прошлого года, когда заболеваемость была существенно выше. Однако общий рост продаж показывает, что население в последние недели стало более внимательно относиться к своему самочувствию и предпочитает провериться при возникновении симптомов ОРВИ. При этом спрос на экспресс-тесты в аптеках растет существенно быстрее, чем на ПЦР-тесты в лабораториях – этому способствует расширение числа аптек, реализующих такие тесты, и ассортимента наборов для тестирования. Кроме того, они позволяют ускорить и упростить процедуру проверки на коронавирус в домашних условиях», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.