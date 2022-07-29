ВТБ автоматизировал получение налоговой льготы за владение бумагами более трех лет

Налоговая льгота за долгосрочное владение ценными бумагами клиентам ВТБ теперь предоставляется автоматически и для ее получения больше не нужно обращаться в офис банка. Суть льготы заключается в том, что по ценным бумагам, которыми инвестор владел более трех лет, не взымается налог на прибыль от их продажи.

Ранее было необходимо до окончания налогового периода, в котором были проданы ценные бумаги, обратиться в офис ВТБ и подать заявление на предоставление трехлетней льготы. Теперь клиентам ВТБ можно не беспокоиться и сэкономить свое время, так как трехлетняя льгота за 2022 год и последующие налоговые периоды при расчете налогооблагаемой базы для них будет учитываться автоматически.

Присоединяясь к условиям регламента оказания услуг на финансовых рынках банка ВТБ, в том числе дистанционно в приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+), которое дает возможность открыть брокерский счет через портал Госуслуг, клиент соглашается на предоставление ему льготы согласно пп.1 п.1 ст 219.1. Налогового кодекса РФ.

Если клиент переводил ценные бумаги в ВТБ от другого брокера, нужно предоставить документы, подтверждающие затраты на приобретение этих ценных бумаг и срок владения.

Клиенты ВТБ также первыми получили возможность онлайн-оформление налогового вычета по ИИС без посещения офиса банка или отделения ФНС, сбора документов, заполнения налоговой декларации и подачи ее в налоговую инспекцию.

Банк ВТБ (ПАО)