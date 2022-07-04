Все возможности зарплатных карт

В жизни всегда есть место внезапным расходам. Собрались в семейное путешествие, а машина сломалась, нужен срочный ремонт. Решили купить новый телевизор, а цена внезапно подскочила… Раньше в таких случаях мы часто занимали друг у друга «до получки». Сегодня у зарплатных клиентов Сбербанка есть более удобный способ получить нужную сумму на короткий срок – для этого надо просто воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» в Сбербанк Онлайн.

Многие клиенты, получающие зарплату на карту Сбера, уже пользуются такой возможностью и охотно делятся этим лайфхаком.

В числе активных пользователей услуги «Деньги до зарплаты» — технолог из Коврова Алексей Макаров:

«Лично мне денег до зарплаты часто не хватает. Жена в декрете, ребенок маленький. Раньше постоянно занимал по 3-5 тысяч у друзей и коллег. Как-то попросил в долг у коллеги, а он меня спрашивает: «А что ты в Сбере деньги не берешь?» Я сначала даже не понял, подумал, кредит предлагает взять из-за трех тысяч. Но он показал, как в Сбербанк Онлайн можно найти «Деньги до зарплаты» (эта кнопка находится в разделе «Кредиты») и за 5 минут можно оформить нужную сумму. Оформил 5 тысяч рублей, и деньги сразу пришли на карту. Переплата составила всего 145 рублей. Через месяц вся сумма списались с карты автоматически. Лично для меня «Деньги до зарплаты» оказались настоящей находкой. Не надо искать, у кого взять в долг, нет боязни, что забудешь вернуть вовремя (за два дня банк напомнит о приближении срока платежа). Я и друзьям рассказал про эту возможность. Те, у кого зарплатная карта в Сбере, теперь тоже пользуются этой кнопкой. А вот остальные нам завидуют. Хорошо, что Сбер постоянно придумывает новые «фишки» для своих клиентов».

Зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, выгодные ставки по кредиту и ипотеке, возможность оформить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и ЕАПТЕКЕ и т.д. В Сбербанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, зайдите в приложение, нажмите «Профиль» в левом верхнем углу, зайдите в «Бонусы и привилегии», выберите зарплатную карту, перейдите во вкладку «Зарплата на Сбер», нажмите «Смотреть всё», выберите нужное предложение банка или партнёров и следуйте подсказкам.

ПАО Сбербанк