Все будет вишнево! Владимир отметит «Вишневый спас» после двухлетнего перерыва

Самый вкусный праздник лета «Вишневый Спас» (0+) состоится в воскресенье, 17 июля, в исторической части Владимира. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, его вновь отметят в живом формате. Организаторы праздника заверяют: будет интересно и вишнево.

Площадки праздника

Главными площадками большого обрядового праздника «Вишневого Спаса — 2022» станут Патриарший сад, Спасский холм и пешеходная улица Георгиевская. Тематические зоны, рассчитанные на горожан и туристов разного возраста, будут работать полудня до шести часов вечера.

Интерактивные музеи «Огни Владимира», «Эврика», «Суздальская дружина», Дом Пряника, кузница Бородиных, салон «Рукотворная Мстера» и другие представят на Спасском холме детские анимационные программы. У центрального входа в Патриарший сад мэрия откроет специальную информационную стойку, где любой желающий сможет записаться на бесплатные экскурсии по историческому центру Владимира с участием профессиональных гидов.

Начало экскурсий в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

Насыщенная программа ожидает и гостей Патриаршего сада. Там пройдут мастер-классы, экскурсии, творческие мастерские и концерты. Входной билет стоит 200 рублей для взрослых и 80 — для детей, студентов и пенсионеров.

— Никакой дополнительной платы за мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы не потребуется, — рассказала директор Патриаршего сада Елена Огудина.

Под вишневым соусом

На Спасском холме в полдень откроется ярмарка в «вишнёвом» формате — даже традиционный шашлык будут подавать с вишневым соусом. Производители продуктов и рестораторы заготовили вишневые морсы, компоты, варенье, травяные чаи и сбитень, выпечку с вишневой начинкой, свежие ягоды (наряду с вишней — смородину, малину, чернику, голубику), а ремесленники представят тематические сувениры ручной работы.

Владимирский «Вишневый Спас — 2022» завершится на большой смотровой площадке улицы Георгиевской. В семь вечера там начнется бесплатный open-air кавер-группы «Bride Town». Коллектив выступит во Владимире в рамках своего тура по городам Золотого Кольца России.

Справка. Праздник «Вишневый спас» проводится ежегодно в середине июля с 2013 года. На протяжении семи лет он привлекал и горожан, и туристов. Проект был отмечен Национальной премией Russian Event Awards, учрежденной для награждения лучших мероприятий в сфере событийного туризма в России. Два последних года «Вишневый Спас» в живом формате не проводили из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, что грядущие выходные во Владимирской области будут наполнены яркими событиями. В Суздале в субботу, 16 июля, с размахом отметят праздник Огурца (0+), а Гороховец приглашает на фестиваль Макушка лета»(0+). С 15 по 17 июля на берегу Клязьмы там соберутся ценители авторской песни.