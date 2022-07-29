Врачи спасли жизнь 5-летней девочки после аварии на квадроцикле

Врачи Александровской районной больницы и Областной детской клинической больницы спасли жизнь пятилетней девочки. Вместе с подружкой она каталась на детском квадроцикле и по неосторожности врезалась в дерево.

Несчастный случай

Происшествие случилось 26 июля в Александровском районе во время семейного отдыха. В результате аварии одна из девочек получила серьезную травму – удар пришелся в область живота. Другой ребенок не пострадал, рассказали в пресс-службе облздрава.

Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка экстренно доставили в Александровскую районную больницу. Девочку осмотрели хирург и травматолог, провели компьютерную томографию и ультразвуковое исследование.

Экстренная помощь

Медики оценили состояние ребенка, как тяжелое: разрыв селезенки, внутреннее кровотечение, ушиб предплечья. В помощь александровским медикам по линии санавиации из Областной детской клинической больницы был вызван детский хирург.

Без оказания экстренной медицинской помощи девочка могла умереть. В спасении жизни ребенка участвовали заведующий отделением анестезиологи и реанимации Александровской районной больницы Антон Борисов, врач-хирург хирургического отделения Обейд Аль Хамдан и детский хирург Областной детской клинической больницы Ворис Набиев.

Доктора быстро и слаженно выполнили операцию: частично удалили травмированную селезенку, остановили кровотечение и провели дренирование брюшной полости. Чтобы предотвратить развитие послеоперационных осложнений, были проведены инфузионная, обезболивающая и антибактериальная терапия, переливание эритроцитной массы и плазмы крови.

Состояние ребенка удалось стабилизировать. На следующий день девочку эвакуировали на вертолете для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Сейчас ее жизни уже ничто не угрожает.