Волонтёры Сбера проведут образовательные сессии на первом ежегодном форуме добровольческих инициатив во Владимирской области

5 и 6 августа 2022 года в городе Вязники Владимирской области пройдет первый ежегодный форум добровольческих инициатив #вВЯЗывайся, организатором которого выступили Администрация Владимирской области, администрация Вязниковского района, НКО Вязниковского района.

Основной целью форума организаторы назвали пропагандудобровольчества, создание единого поля общения и взаимодействия, обмена опытом для представителей добровольческих (волонтерских) объединений различных направлений.

Программа форума разделена на два блока. Первый блок включает проведение лекций, семинаров, интерактивных тренингов, дискуссий, деловых игр, а также творческих и развлекательных мероприятий. Второй блок посвящен мастер-классам и практическим занятиям. В фокусе деловой программы – вопросы поддержки волонтеров на федеральном уровне, открытие дополнительных центров добровольчества, обучение по разным направлениям их деятельности, тесное взаимодействие между регионами страны.

К участию в работе мероприятий форума приглашены государственные и общественные деятели, представители в области культуры и экологии, ведущие эксперты в работе с некоммерческими организациями.

Предусмотрена работа на площадках по трем направлениям: социальное волонтерство, патриотическое воспитание, благоустройство и экология.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Поддержка и реализация экологических и социальных проектов является важной частью стратегии Сбера. Наши волонтёры всегда активно вовлекаются во все акции нашей области, а также организуют собственные, — это и посадка леса, уроки финансовой грамотности в детских домах, уроки экологии в школах, городские субботники, и многие другие. Все наши волонтёры прошли специальное обучение и обладают навыками и компетенциями для проведения таких мероприятий. Но мы готовы делиться знаниями и с другими волонтерами, готовы поддерживать их и помогать в реализации проектов».

Участие в форуме #вВЯЗывайся бесплатное, регистрация доступна на официальном порталефорума: https://vk.com/FDIViaz