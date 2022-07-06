Вольф и Лилит: какие необычные имена выбирают владимирцы для детей

Самые популярные и необычные имена, которые выбирали родители для своих детей, назвали в администрации Владимира. В областном центре в первом полугодии 2022-го на свет появились Оливер, Соломон, Леон, Вольф, Кай. Фантазия у родителей девочек разыгралась еще больше. Для новорожденных они выбрали такие необычные имена, как Лилит, Аврора, Ария, Лола, Нита.

Самые популярные

Обнародовали и самые популярные имена для детей. Чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Марк, Максим, Лев, Матвей. Среди девочек чаще встречаются Анны, Алисы, Евы, Софии, Миланы, Виктории.

Предпочтения в выборе имен для своих малышей у родителей практически не меняются.

А вот мода на редкие «богатырские» имена, по всей видимости, потеряла свою актуальность. Добромир, Светозар, Данияр еще недавно значились в списках имен для новорожденных, теперь их нет.

Девочек больше

За шесть месяцев текущего года, по данным городской администрации, во Владимире родились 1716 детей. Примечательно, что девочек больше, чем мальчиков: 920 малышек против 796 малышей.

А вот рождаемость снизилась. За аналогичный период прошлого года во Владимире на свет появилось 1868 детей.

Всего же за первую половину 2022 года во Владимирской области, по данным регионального департамента юстиции, родились 4266 детей. Год назад цифра была выше – 4798 новорожденных.