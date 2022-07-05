Во Владимирской области выросли тарифы на свет, газ, тепло и воду

Средний платеж жителей Владимирской области вырастет на 3,4% или примерно на 55 рублей. Новые тарифные ставки вступили в силу 1 июля 2022 года. Обновленные квитанции потребители получат в конце июля – начале августа.

Щадящий рост

Департамент регулирования цен и тарифов завершил кампанию по тарифному регулированию. Принято порядка 500 тарифных решений. Ставки определены для всех 111 муниципальных образований области. Средний рост платы для жителей — 3,4% и средний платеж — 1506 рубля в месяц. В Муромцево платежи даже снизятся на 1,9%. Самый же высокий рост будет в Андреево Судогодского района — 5,2%.

Механизм ограничения коммунальных платежей граждан действует с 2014 года.

— Третий год подряд во всех муниципальных образованиях региона максимальное повышение коммунальных платежей не превышает рост платы, установленный Правительством России. В среднем региональное повышение не превысит 3,4% и сложится по отраслям в следующих размерах: по газоснабжению – 5,2%, холодному водоснабжению – 5,1%, электроснабжению – 5,0%; горячему водоснабжению – 3,7%, водоотведению – 2,8%, отоплению – 2,8%, обращению с твердыми коммунальными отходами – 1,2%, — пояснили в департаменте.

Каждый год есть группа потребителей, где платежи будут чуть выше, чем у остальных. В этом году максимальное увеличение сложится на уровне 5,4%. Оно отразится в квитанциях 2283 жителей. Отклонение параметров случается из-за реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. То есть когда поставщики услуг в один год тратят сразу много своих или заемных средств на реконструкцию или обновление котельных, инженерных сетей, насосов, станций.

— При расчете тарифов учитывались плановые параметры роста цен на энергоносители и инфляция, утвержденные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, изменение плановых объемов реализации коммунальных ресурсов и утверждённые на региональном уровне инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, — уточнили в департаменте.

Например, на рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (ставки рассчитаны для 105 организаций по области) повлияло снижение объемов расхода воды, увеличение тарифов на электроэнергию, увеличение ставки водного налога, учет инвестиционной составляющей.

Подробнее про газ

Тарифы на свет, тепло, воду, мусор рассчитали еще в конце прошлого года. А вот газовые цены опубликовали только сейчас. Департамент ждал, когда ФАС России пересмотрит оптовые цены на газ. А это случилось только в конце июня. Население по платежам за газ делится на три категории в зависимости от видов использования.

Так, на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты цена выросла с 7,93 до 8,35 рублей за кубометр с учетом НДС.

Жители многоквартирных домов чаще всего платят только за пользование плитой. Платеж рассчитывается по нормативу. Ставить отдельные счетчики в данном случае невыгодно. В итоге, ежемесячный платеж за пользование газовой плитой вырастет с 75,34 до 79,3 рублей с человека.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения тариф повышается с 7,63 до 7,70 рублей за кубометр.

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) ставки поднимаются с 5,64 до 5,94 рубля.