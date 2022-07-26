Во Владимирской области развивают туристический маршрут «По Суворовским местам»

Туристический маршрут, у которого нет аналогов, активно развивается во Владимирской области. Это однодневное путешествие по историческим локациям, тесно связанным с именем великого полководца Александра Суворова.

Программа маршрута

Туристический маршрут «По Суворовским местам» в Собинском районе существует не первый год, правда, до последнего времени, в основном «для своих». Теперь он доступен всем желающим.

Суворов много путешествовал по Владимирскому краю, его семье принадлежало село Ундол. С него и начинается туристический маршрут. Он также проходит по селам Черкутино и Алепино, где все желающие могут не только посетить дома-музеи знаменитого политического деятеля Сперанского и самого известного владимирского писателя Солоухина, но и прикоснуться к частичке настоящей сельской жизни.

По этим проселкам и переулкам прогуливался Александр Суворов.

Заканчивается маршрут «По Суворовским местам» посещением усадьбы отца русской авиации – Николая Жуковского. Гостей встречают работники музея в русских народных костюмах, угощают хлебом-солью.

Поместье Жуковских сохранило дух своих обитателей и в данный момент состоит из предметов интерьера и уникальных музейных объектов. Удивительно, что великий полководец и тут оставил свой след: его внук крестил маленького Коленьку Жуковского в местной церкви.

Блогеры оценили

На минувшей неделе в путешествие отправились владимирские блогеры и народные экскурсоводы, которые интересуются родным краем и историей. Всего в блог-туре приняли участие 12 человек.

Кто-то из участников активно поддерживает местный туризм, ведя страницы в социальных сетях, а кто-то водит авторские экскурсии по Владимиру и области. Абсолютно всем экскурсия понравилась.

— Очень здорово, что здесь много интерактива. Это должно зацепить даже вечно скучающих в музеях школьников, — поделилась впечатлениями председатель Ассоциации классных руководителей Екатерина Кузнецова.

Организованные группы школьников начнут водить по маршруту осенью.

А пока цель блог-тура – популяризация маршрута «По Суворовским местам». Развитие муниципальных маршрутов поддерживает и глава региона Александр Авдеев.

— Десятки исторических объектов и тысячи культурных артефактов, расположенных в нашей области — это неисчерпаемый актив, которого нет у большинства российских регионов. Это обязывает руководство области к более чуткому отношению к сфере культуры и проведению целенаправленной работы по раскрытию потенциала владимирской идентичности. Развитие Владимирской области пойдёт, в том числе и через любовь и ответственное отношение к родной земле, — подчеркнул Александр Авдеев.