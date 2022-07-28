Во Владимирской области число заболевших ковидом выросло на 22%

Во Владимирской области за неделю зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусной инфекцией. После продолжительного падения рост и сразу на 22%. Большинство, уточняют в Роспотребнадзоре, болеют бессимптомно.

Заболеваемость растет

Эпидемиологическая ситуация в регионе снова в центре внимания. Статистика по коронавирусу пошла вверх. И это вызывает озабоченность в департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре. Вот последние данные.

Почти 50% от общего числа заболевших – это люди 50-65+. Причём категория 65+ составляет 32% от всех заболевших. Почти 40% от общего числа заболевших – это возрастные группы 18-50 лет. Это трудоспособное население, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Это значит больничные, простои на работе.

В снижении заболеваемости должны быть заинтересованы не только работники, но и их работодатели. Поэтому вновь становится актуальным вопрос вакцинации.

Роспотребнадзор советует ревакцинироваться раз в полгода

— Роспотребнадзор настоятельно рекомендует прививаться категориям граждан, находящихся в группе риска. В частности, пожилым людям. Это необходимо, чтобы избежать тяжелого течения и последствий болезни, — говорит официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Вакцинация продолжается

Во Владимирской области два этапа вакцинации прошли 641 916 человек. Ревакцинировались 128 941 человек. В регионе на сегодня развернуто 50 ковидных коек. Большая часть находится в городской больнице № 6. Есть в роддоме и детской больнице. Коечный фонд занят на 78%. При необходимости департамент здравоохранения области откроет дополнительные.

— Ковид никуда не делся. Поэтому призываем всех граждан проводить вакцинацию. Первый компонент вакцины «Спутник» приравняли по действию к вакцине «Спутник лайт». Препарата в регионе достаточно. Также есть и вакцина «Спутник М» для подростков 12-16 лет, — говорит главный внештатный терапевт департамента здравоохранения области Елена Овчинникова.

Лучше сделать прививку сейчас, пока в поликлиниках мало народу и нет вспышки по ОРВИ. В прививочные кабинеты в день заходят по пять человек, очередей нет.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает простейшие меры предосторожности, которые помогут снизить риски заражения не только COVID-19 , но и другими респираторными заболеваниями. Это чаще мыть руки, проветривать помещения, при плохом самочувствии оставаться дома и вызывать врача, не заниматься самолечением.