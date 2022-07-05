Во Владимире снимают фильм на языке жестов

Во Владимире снимают кино на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих. Накануне к работе приступила съемочная группа петербургского образовательного центра «Языки без границ». Рабочее название полнометражного документального фильма-путешествия «По следам Александра Невского» (6+).

Доступная история

Авторы фильма расскажут обо всем, что известно на сегодня об Александре Невском и посетят вместе со зрителями самые отдаленные места, где бывал князь.

Как отметил директор образовательного центра «Языки без границ» Сергей Кречетов, уникальность проекта в том, что до настоящего времени в России не снимали документальное кино для глухих и слабослышащих людей на русском жестовом языке. Этот фильм поможет слабослышащим зрителям приобщиться к культуре и истории нашей страны через понятный им язык.

Начались съемки 27 июня в селе Копорье Ленинградской области. Съемки также пройдут в родном городе князя Александра Невского Переславле-Залесском, Пскове, Новгороде Великом, Москве, а также на Чудском озере, в Бурятии и монгольском городе Каракорум.

Премьера фильма запланирована на конец 2022 года.

Фильм о Владимире

Еще одна съемочная группа завершила работу в областном центре на минувшей неделе. Во Владимире снимали телевизионную программу в рамках проекта «Город историй». Он представит телезрителям достопримечательности, народные ремесла, традиционную кухню и, разумеется, жителей города.

В течение трех дней телевизионная группа «ТВ БРИКС» снимала известные и нестандартные локации Владимира — от исторического центра, Патриаршего сада и пешеходной зоны на улице Георгиевской до «пантеона» из бюстов видных советских партийных деятелей, выставленных одним частным коллекционером у своего дома.

Фильма про Владимир выйдет на мультимедийной платформе телеканала «ТВ БРИКС». Российская аудитория канала превышает 30 миллионов зрителей, программы можно смотреть через спутники, в эфире, кабельных сетях и на сайте tvbrics.com. Потенциальная аудитория канала в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР составляет более 290 миллионов человек.