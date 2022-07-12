Во Владимире ремонтная кампания во дворах подходит к концу

Во Владимире завершается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Впервые в список попало так мало объектов — всего 12. Десять из них уже приняты жителями и специалистами управления ЖКХ.

Работы заканчивают

— Благоустройство дворовых территорий выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году запланировано отремонтировать 12 дворовых территорий. На эти цели направлено 17,78 миллиона рублей, — уточнила пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день завершены работы во дворах 10 многоквартирных домов:

— ул. Доватора, 3-а,

— ул. Пичугина, 7,

— Перекопский военный городок, 2,

— ул. Строителей, 2 (мкр. Оргтруд),

— ул. Верхняя Дуброва, 18-а,

— ул. Соколова-Соколенка, 6,

— ул. Растопчина, 45,

— ул. Гастелло, 17,

— ул. Завадского, 5,

— проспект Ленина, 45.

Работы еще ведутся во дворах на Северной, 25 и проспекте Строителей, 4-а.

В минимальный перечень работ по благоустройству входит ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Стоимость работ во дворах варьируются от 800 тысяч до 3 миллионов рублей. Сумма обусловлена не столько количеством или видами работ, сколько площадью территорий, которые надо отремонтировать.

Работы ведутся во дворах как маленьких домов, так и высоток.

Нужны ли парковки

Последние три года часть оплаты, 3% от сметы, оплачивают собственники. Раньше они вкладывались только в благоустройство детских и спортивных площадок. Собственники квартир в 12 многоквартирных домах уже внесли свою долю в бюджет — 1,3 миллиона рублей.

— Город Владимир с 2017 года активно участвует в программе по благоустройству дворовых территорий. Всего с 2017 по 2021 годы был отремонтирован 191 двор многоквартирных домов, на что в общей сложности было направлено свыше 262 миллионов рублей. В 2021 году во Владимире удалось благоустроить в общей сложности 45 дворовых территорий 47 МКД, — отчитывается администрация города.

Примечательно, что на областном уровне в минимальный перечень работ входит еще и устройство парковок. Во Владимире этот вид работ давно не включают в программу. Глава региона Александр Авдеев ранее заявил, что во дворе надо делать полный перечень работ. Обязательны и парковки, и организация безбарьерной среды.

Но в мэрии говорят, что собственники сами определяют виды работ. Из-за того, что даже минимальный перечень делается на условиях софинансирования, жители в итоге экономят на благоустройстве.