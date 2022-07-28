Во Владимире появится улица героя России Кутузова 

Во Владимире улицу Парижской коммуны переименуют. Она станет называться улицей героя России генерал-лейтенанта Кутузова. Депутаты горсовета Владимира единогласно проголосовали за это. Накануне топонимическая комиссия одобрила это решение.

Учился в школе №9

На улице Парижской коммуны находится пять образовательных организаций: гимназия №23, школа №9, три детсада. Генерал-лейтенант Роман Кутузов, погибший 5 июня во время выполнения боевого задания в Украине, десять лет учился в школе №9. На недавнем заседании горсовета приняли решение присвоить школе № 9 имя героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Роман Владимирович Кутузов неоднократно выполнял боевые задачи в Сирийской арабской республике, прошел горячие точки. Был награжден орденами за заслуги перед Отечеством четвертой степени с мечами Кутузова, мужества, почета, медалью за отвагу.

5 июня 2022, являясь заместителем командующего восьмой общевойсковой армии южного военного округа героически погиб при выполнении боевой задачи в селе Николаевка. За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Роману Владимировичу Кутузову посмертно присвоено звание героя Российской Федерации.

— Наименование улицы – это дань памяти нашим землякам, это послужит еще одним средством воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, воспитывает чувство гордости, — сказал зам. главы города Сергей Сысуев.

Жителям поможет УФМС

На улице Парижской коммуны находится 41 жилой дом. По информации Сергея Сысуева, жители 30 домов проголосовали за переименование, 11 – против.

Есть и нормативная база для переименования – федеральный «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В соответствии с новациями федерального законодательства увековечению подлежит память погибших при выполнении боевых и служебных обязанностей при защите Отечества, погибших при выполнении воинского долга на территории других государств. Имена погибших при защите Отечества могут присваиваться, в частности, улицам и площадям, а соответствующую работу организуют и проводят органы местного самоуправления.

— Жители переживали за одно – за переоформление всех документов. Но нас заверили, что сделают все для удобства жителей. УФМС в течение недели или более продолжительного времени будет работать на улице. Если потребуется, то придут и домой, — говорит представитель комитета по экономике горсовета Дмитрий Павлов.

Напомним, во Владимирской области был создан по патриотическому воспитанию. На первом заседании приняли решение увековечить память наших земляков, присвоив школе в Андреевском поселении имя гвардии капитана Алексея Курганова, а 9-й школе во Владимире – генерал-лейтенанта Романа Кутузова.

Тогда же решили проводить военно-патриотические смены. Первые пройдут на базе отделения ДОСААФ. Учебно-методический центр «Авангард» закупает полевую кухню, палатки для разнообразного и полезного досуга старшеклассников и студентов.