Во Владимире открылись школьные базары

В гипермаркетах и на рынках Владимира открылись школьные базары. Пока торгуют канцелярскими принадлежностями и рюкзаками. Школьную форму завезут через пару недель.

Широкий ассортимент

Рюкзаки, мешки для сменной обуви, тетради, товары для уроков ИЗО, технологии, черчения, а также ручки и карандаши — тысячи наименований представлено в четырех гипермаркетах Владимира. Сетевики разместили школьную ярмарку в акционном разделе. Не надо нигде ходить и искать. Все в одном месте. На ярмарках открываются дополнительные секции и отдельные прилавки. Ассортимент меньше, но зато у дома.

Ажиотажа ни там, ни там пока нет. Плюс таких ранних открытий школьных базаров — большой выбор.

— Сейчас стало много продаваться предметных тетрадей. Ими удобно пользоваться: ничего подписывать не надо и плюс всякие подсказки на первой и последней страницах. Сейчас на полках можно найти четыре, а то и пять разных производителей. А к концу августа останется только 1-2 и самые дорогие, — рассказывает мама двух школьниц Ирина.

Спрос на тетради по предметам растет из года в год.

Это видно по производителям. Они становятся все более изобретательными, чтобы привлечь внимание именно к своим тетрадям. Раньше на тетрадях только писали «Алгебра», «Литература». Сейчас же то котики, то мультяшные персонажи, то аниме.

Предметные тетради бывают уже как 48, так и 56 листов. Есть и предметные тетради на пружине. Цена — от 30 до 80 рублей за тетрадь. Здесь скачок цен не так заметен, поскольку вырос ассортимент. Появились эконом-варианты.

Показательны цены на тетради для контрольных работ. Если еще год назад зеленую тетрадь в 12-18 листов можно было купить и за 3 рубля, то сейчас за 6-7 рублей.

Разные бренды

Гипермаркеты торгуют канцеляркой и под своим брендом. Карандаши, ручки, картон, цветная бумага, альбомы значительно дешевле, чем брендовых производителей с иностранным названием.

Школьные рюкзаки и пеналы варьируются по возрастам. Детям из начальной школы покупают рюкзаки с твердой спинкой, анатомическими изгибами, пеналы — на несколько отделений с кнопками и молниями. Такой рюкзак выйдет на 5 тысяч рублей, а пенал — 600-700 рублей.

К средней школе все упрощается до мягких рюкзаков за 700-1500 рублей и тканевых пеналов в одно отделение — за 70-150 рублей.

— В 7-10-х классах все подростки сейчас носят шопперы. В мягких сумках одно отделение и максимум два кармашка под ключи и карточки. Они тоже продаются в гипермаркетах. Цена — в пределах 1 тысячи рублей. Но на маркет-плейсах выбор куда больше и цена ниже — в пределах 500 запросто можно купить, — рассуждает мама двух школьниц Ирина.

Нужные критерии

Региональное управление Роспотребнадзора адресует родителей к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Специалисты настоятельно рекомендуют его изучить. Документ регламентирует размеры, вес, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы.

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.

Также основные гигиенические требования предъявляются и к бумаге. Качество печати, вес, шрифты все это имеет значение.

— Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения. Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Школьные базары будут работать до середины сентября. К тому времени многие товары упадут в цене, можно будет подкупить что-то и для второго полугодия.