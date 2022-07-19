Во Владимире к началу учебного года обновляют спортзалы в школах и ДДюТ

В этом году во Владимире значительную часть работ по благоустройству городских территорий проводят не только силами администрации, но и горсовета. Депутаты выполняют список наказов избирателей. Об обновлении детских и спортивных площадок «Призыв» уже рассказывал. Теперь настала очередь спортивных залов.

По наказам избирателей

— Осенью прошлого года, во время выездного заседания «социального» комитета горсовета в Дворце детского (юношеского) творчества на улице Мира, руководители, педагоги и родители воспитанников обратили внимание на состояние спортзала ДДюТ. Пространство, где занимаются в секциях сотни детей со всего города, нуждалось в серьезном обновлении. Услышав просьбы, включила капремонт зала в список исполнения наказов на 2022 год. Работы уже ведутся. В сентябре детей встретит обновленный спортзал.Ремонт спортзала можно считать прологом к 100-летию ДДюТ («наследника» Дворца пионеров), которое будет отмечаться в 2024 году, — рассказала зам. председателя горсовета Лариса Пышонина.

Примечательно, что Лариса Пышонина стала единственным депутатом, кто включил в план благоустройство по наказам избирателей сразу два спортзала. Второй находится в школе № 36. Там тоже работы идут полным ходом. И на все про все у депутата ушло 2 миллиона рублей. Именно такую сумму закрепили за каждым из 25 депутатов. Деньги выделили из городского бюджета по отдельной программе.

Перечень объектов благоустройства по наказам избирателей сформировали в феврале 2022 года.

Ремонт еще одного спортзала курирует другой вице-спикер горсовета. Правда, руководство школы попросило Сергея Киселева обновить фасад спортивного блока школы № 45 в микрорайоне Энергетик, а не его внутренний интерьер.

Один из наиболее масштабных спортивных объектов — у депутата горсовета Алексея Лызлова. Второй год по обращениям жителей выполняют благоустройство бульвара художника Иванова.

— В прошлом году установили спортивную площадку для игры в мини-футбол и баскетбол. Площадка огорожена, имеется мягкое покрытие. В этом году проводится замена воркаут площадки на современную. Делают новые рукоходы, турники, комплекс брусьев, безопасное резиновое покрытие. В следующем году работы продолжатся, — сообщил депутат.

В 2023-м на бульваре планируют сделать новые дорожки и лавочки. В центральной части к уже имеющимся элементам добавят площадку для игры в волейбол и большую детскую площадку. Ближе к «Пекинке» поставят комплекс деревянных горок для зимних спусков.

Готовимся к началу учебы

Ремонты спортивных залов и стадионов проводятся также в рамках подготовки к предстоящему учебному году. В частности, стадион школы № 31 оборудуют современным уличным освещением.

Большую многофункциональную досуговую и спортивную площадку сделают на Белоконской. «Свои» средства туда направил депутат Дмитрий Павлов. Также средства выделят из городского и областного бюджета. Работы намечены на август-сентябрь.

На подготовку к новому учебному году детсадов и школ из бюджета выделено 74,8 миллионов рублей. Силами родителей и предпринимателей собрано еще 18,6 миллионов. Самые большие суммы направлены на ремонт кровель, замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и внутренних помещений.