Владимирцы имеют шанс пересесть на новые автобусы в ближайшие два года

Все владимирские перевозчики успешно справились с главным условием пятилетних контрактов, которые были заключены по торгам, организованным администрацией города. Они подали заявки для участия в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта». Владимир оказался в числе 44-х городских агломераций. Но решение по предоставлению льготного кредита опубликовано только по 2022 году. Шанс на 2023-2024 годы остался.

Заявки направили

Администрация Владимира заключила пятилетние контракты на обслуживание 32-х из 35-ти автобусных маршрутов. До 2027 года на линию ежедневно будут выходить восемь перевозчиков: «Владимирпассажиртранс», «ОКТО», «Ремонтно-техническая станция», «Виктория», «ПОАТиС», ИП Тимофеев, ИП Михайлов и «СитиЛайн».

Все перевозчики подтвердили участие в программах обновления подвижного состава.

— Все перевозчики подготовили заявки и сначала отправили их на рассмотрение в департамент транспорта и дорожного хозяйства области. Потом департамент направил заявки в Минтранс. Программа дает возможность получить автобусы в лизинг на льготных условиях. Сколько получим, пока не знаем, — пояснила пресс-служба администрации города.

Второе требование контракта – «с 1 января года, следующего после участия в такой программе, подрядчик обязан использовать транспортные средства не старше трех лет». У одних перевозчиков заключены контракты в 2021 году, у других — в 2022-м. Так что шанс проработать без штрафов в 2023-2024 годах еще есть. Хотя штрафы и не так значительны. За нарушения условий контракта перевозчикам грозит от 1 до 5 тысяч рублей.

Ждут обновления

Правительство РФ пока так и не внесло ясности по участникам 2023-2024 годов. Обычно на сайте Правительства публикуют документ по распределению средств по субъектам. Но к новости по обновлению автопарка так и не прикреплена таблица.

Известно, что отобраны 21 из 44-х городских агломераций. Девять получат автобусы и троллейбусы уже в этом году. Всего 333 единицы. Остальные — в два последующих года. Свыше 800 транспортных средств.

С обновлением автопарка без бюджетной поддержки у перевозчиков совсем туго. Из всех восьми это удается только компании «Виктория». На маршрутах № 5 и 36 ездят новые автобусы.

В прошлом году администрация Владимира получила бюджетный кредит в сумме 253 миллиона. В июне «Владимирпассажиртранс» получила на 10 лет безвозмездной аренды 14 автобусов. Все работают на линии.

Но ежедневно на маршруты выходит 245 автобусов. Обновлено не больше 10% от общего парка. Остальные ждут льготных условий лизинга как единственную возможность.

К сведению, область выделила 300 миллионов рублей на обновление автопарка в городах и районах области. 35 автобусов купили и частично поставили в Суздаль, Муром, Меленки, Камешково, а еще пять троллейбусов — в Ковров. Половина уже на маршрутах.