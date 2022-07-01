Владимирцев ожидает новая волна жары и тропические ночи 

Тридцатиградусная жара возвращается в Центральную Россию. К выходным воздух прогреется до значений, которые превышают климатическую норму. Погодные сервисы обещают в субботу и в воскресенье до +28 градусов, а дальше еще жарче.

По прогнозам синоптиков, вторая за это лето волна жары будет более продолжительной, чем первая. Она начнется в выходные и продлится как минимум до пятого-шестого июля.

Тропические ночи

Отличительной особенностью второй волны жары станут «тропические ночи». Будут повышаться не только дневные температуры, но и ночные, что более характерно для субтропических южных курортов, чем для Центральной России.

«Тропические ночи», по мнению синоптиков, могут стать проблемой для неподготовленного организма.

— Наш организм легко может справляться с жарой, если ночью может в комфорте восстановить жизненные силы. Но при такой температуре, которая нас ждет в выходные, комфортно отдохнуть ночью не получится. Это проблема, с этим надо быть аккуратными, – предупредил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью радио Sputnik.

Влияние на погоду окажет антициклон.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на следующей неделе все же возможны небольшие кратковременные дожди.

Прогноз на июль

Макушка лета в Центральной России будет довольно тёплой и засушливой, сообщает центр погоды «Фобос».

По долгосрочному прогнозу фоновой температуры, июль ожидается на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы с существенным дефицитом осадков. Средняя ночная температура воздуха составит +13 градусов, дневная +23 градуса. Недобор по дождям может составить 40–60%.

Температура воздуха в течение месяца будет неоднородной.

— Наибольшее положительное отклонение столбиков термометров от нормы прогнозируется в первой декаде июля (+4 градуса), во второй десятидневке аномалия сократится до ничтожных +0,5 градуса, а период с 20 по 30 июля, в целом, температура будет соответствовать средним показателям метеостатистики, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».