Владимирскому бизнесу помогают открывать новые рынки

«Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний и Дальний Восток… Осенью едем в Каир». Эти фразы звучали на вчерашнем совещании в администрации региона-33. И говорили отнюдь не про туризм. В сочетании с географией шли слова «экономика», «промышленность», «экспорт». Александр Авдеев провёл очередное заседание Экспортного совета при губернаторе Владимирской области.

Меняем направление

Раньше то, что обсуждалось на Экспортном совете, интересовало большей частью специалистов: тема специфическая, к простым жителям, казалось бы, имеет опосредованное отношение – зачем вникать? Сейчас расклад другой – санкции.

— Сегодня, в условиях санкций, для наших предприятий особенно актуальны вопросы международных каналов поставок и сбыта товаров, — пояснил Александр Авдеев. — Областная администрация должна поддерживать наших производителей. Ведь за предприятиями стоят обычные люди, их семьи, дети. Нужно помнить, что благополучие наших граждан во многом зависит от экономической стабильности в регионе.

Каналы поставок и сбыта — это то, откуда многие наши предприятия получают сырье, оборудование, запчасти и, соответственно, куда сбывают свою продукцию. Прежние экономические связи сокращаются или обрываются вовсе — нужно налаживать новые. Помогать в этом и призван Экспортный совет.

Для этой задачи был разработан региональный проект. Называется — «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Там перечислены направления поддержки бизнеса, работающего с внешним рынком. Всего таких мер 15. Это и поддержка предприятий, и привлечение потенциальных партнёров, и подготовка кадров — много всего.

11 из 15 инструментов внедрили, остальные введут до конца года.

Как это скажется, объяснил Александр Авдеев. Ориентацию на Запад сменят на противоположный вектор.

— Поможем нашим предпринимателям выйти на новые рынки в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке. Рассчитываем подключить Египет. На ПМЭФ договорились с послом страны о бизнес-миссиях. Примерно о том же говорили и с послами Казахстана и Белоруссии. Организуем продвижение владимирской продукции в Китае, — сообщил врио губернатора.

Новые каналы

Внешнеторговый оборот Владимирской области за первый квартал 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1 процента. Это официальные данные. Правда, в первом квартале основной объем западных санкций только начали принимать, так что более наглядным будет второй квартал. Тем не менее, уже сейчас понятно, что экономика региона оказалась довольно устойчивой. В том числе благодаря господдержке.

Самые востребованные меры господдержки, принятые в регионе — снижение налоговых ставок, доступ к льготным займам, гранты на компенсацию части затрат в отношении процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств.

— Системно блокируем сокращение экспорта: помогаем предпринимателям открывать новые рынки – в СНГ, Азии, на Ближнем Востоке, принимаем меры для формирования новых логистических цепочек. Важная задача – помочь предприятиям региона обрести надёжные международные каналы поставок и сбыта. Господдержка нужна предприятиям не только по экспорту, но и по импорту, ведь в условиях ограничений он играет особую роль, — подчеркнул Александр Авдеев.

Совместно с бизнес-сообществом власть прорабатывает возможности замены европейского сырья, комплектующих, оборудования на аналогичные изделия других производителей из других стран и внутри России.

— С отправкой товаров помощь предприятиям оказывает Российский экспортный центр. Он компенсирует часть затрат на логистику. Мера популярна в нашей области – ею уже воспользовались более 200 наших компаний, — сообщил глава региона.

Чтобы выйти на новые рынки сбыта, нужно предложить новый продукт и быстро адаптировать его под нужды тамошних заказчиков, привёл очевидную формулу директор АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области» Дмитрий Меньшов и усилил её ещё одной, не менее очевидной: «Для освоения новых рынков наилучшим образом подходят высокотехнологические предприятия».

Видимо, для лучшего понимания владимирским бизнесом потребностей азиатских и африканских партнёров, на Экспортном совете даже возникла идея создать торговые представительства региона в других странах. Александр Авдеев счёл мысль интересной, но сначала предложил оценить, насколько это эффективно. И пока наши производители и чиновники в зарубежье поедут кратковременно – на выставки.

— Для дальнейшего продвижения промышленной продукции области запланировано участие в выставках на Ближнем Востоке, в Азии и СНГ. Иностранным партнёрам будут презентованы возможности владимирских производителей продуктов питания, систем водоочистки и экологии, деревообработки, стекольной, химической и строительной отрасли. Также на осень текущего года намечена бизнес-миссия в египетский Каир, — сообщила пресс-служба областной администрации.