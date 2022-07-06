Владимирской школе присвоили имя героя России Романа Кутузова

Сегодня на заседании владимирского горсовета депутаты приняли решение присвоить школе № 9 имя героя России, генерала-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего месяц назад во время выполнения боевого задания в Украине. Роман Владимирович родился и учился во Владимире.

Суть вопроса

Вопрос о присвоении имени школе докладывал заместитель главы города Владимир Гарев. Он возглавляет комиссию по определению лучших предприятий, организаций и учреждений, их работников и отдельных граждан Владимира. Именно ей на прошлой сессии горсовета доверили право решать вопросы о присвоении школам и другим учреждениям имен доблестных земляков.

Ранее такое право имела только топонимическая комиссия.

Последним решением топонимической комиссии было присвоение школе № 28 имени адмирала Лазарева. Это предложение депутаты горсовета поддержали в июне текущего года.

— Комиссия рассмотрела ходатайство педагогического коллектива школы и войсковой части № 54164. Сегодня Роман Владимирович Кутузов известен и в родном Владимире, и далеко за его пределами. Роман Владимирович — наш современник, мужественный и отважный военноначальник, отдавший жизнь служению России. Город гордится своим героем. Комиссия единогласно поддержала ходатайство о присвоении средней общеобразовательной школе № 9 имени героя России, генерала-лейтенанта Романа Владимировича Кутузова. Для присвоения необходимо разрешение супруги. Оно получено, — уточнил Владимир Гарев.

Этапы биографии

Депутаты на заседании горсовета заслушали краткую биографию земляка. Роман Владимирович Кутузов родился в 1969 году во Владимире. В 1986 году после окончания школы № 9 поступил в Рязанское высшее командное училище связи в десантную роту. В 1990 году окончил училище и был направлен в десантные войска.

Командовал взводом, ротой, был заместителем командира по вооружению отдельной бригады связи ВДВ. В 1994 году окончил военную академию связи. Был командиром полка связи ВДВ, помощником командующего ВДВ по работе с личным составом. В 2015 году окончил военную академию генерального штаба ВС России. Проходил службу в должностях командира дивизии и заместителя командующего общевойсковой армии Забайкалья.

Неоднократно выполнял боевые задачи в Сирийской арабской республике, прошел горячие точки. Был награжден орденами за заслуги перед Отечеством четвертой степени с мечами Кутузова, мужества, почета, медалью за отвагу. 5 июня 2022, являясь заместителем командующего восьмой общевойсковой армии южного военного округа героически погиб при выполнении боевой задачи.

За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Роману Владимировичу Кутузову посмертно присвоено звание героя Российской Федерации.

Единогласное решение

В зале заседаний администрации города находилось 22 депутата. Все единогласно проголосовали за присвоение школе имени генерала-лейтенанта Романа Кутузова.

Напомним, что ранее глава региона Александр Авдеев говорил об увековечивании памяти героев России, которые погибли, защищая мирное население Донбасса. Также в селе Андреево Судогодского района школе хотят присвоить имя гвардии капитана Алексея Курганова.