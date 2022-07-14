Владимирские врачи спасли роженицу с врастанием плаценты

Врачи областного перинатального центра впервые провели уникальную операцию пациентке с серьезной патологией — врастанием плаценты в рубец на матке. Это позволило спасти жизни и матери, и ребенку. Прежде таких рожениц отправляли в федеральные клиники.

Тяжелая патология

33-летняя жительница Владимира поступила в перинатальный центр в июле. Как рассказали в облздраве, у женщины уже есть трое здоровых детей, и все они появились на свет в результате операции кесарева сечения. При очередной беременности медики выявили у женщины серьезную патологию – предлежание плаценты и врастание ее в рубец на матке.

– Это грозное осложнение может привести к быстрому массивному кровотечению и смерти женщины. При такой патологии матку чаще всего приходилось удалять как источник кровотечения. Ранее таких женщин мы направляли в плановом порядке в федеральные клиники, но теперь наши специалисты освоили новый для Владимирской области метод хирургического лечения – донное кесарево сечение с проведением метропластики, иссечения участка матки с патологическим рубцом с целью восстановления целостности маточной стенки, – пояснила главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова.

Доктора Дмитрий Шабалин, Хачатур Ашракян и Анастасия Тюрина успешно провели инновационную операцию и спасли жизни матери и ребенка. Они не только избежали массивного кровотечения, но и сохранили матку, а значит, и детородную функцию. В ходе операции был использован аппарат для аутотрансфузии крови Cell Saver, позволяющий быстро обработать потерянную кровь и вернуть ее женщине.

5-6 случаев в год

Ежегодно во Владимирской области регистрируется 5-6 случаев врастания плаценты в стенку матки. Освоение нового метода лечения стало важным шагом к повышению безопасности родовспоможения, отметила Надежда Туманова.

Произошло это благодаря сотрудничеству областного перинатального центра и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. Владимирские специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации в ведущем федеральном медицинском центре.

Справка. Врастание плаценты – это всё более часто встречающаяся патология, связанная с избыточным прорастанием тканей плаценты в стенку матки. Основным фактором, способствующим развитию данной патологии, является рубец на матке, чаще всего от предыдущего кесарева сечения.