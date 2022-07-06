Владимирская школьница установит флаг региона-33 на Северном полюсе

Ученица владимирской гимназии №39 Светлана Шишкина отправится в Арктику на одном из самых больших ледоколов в мире — «50 лет Победы». Юной жительнице областного центра поручена почётная миссия – установить флаг Владимирской области на Северном полюсе.

Покорить Северный полюс

Светлана Шишкина стала участником проекта «Ледокол Знаний-2022». В числе 70 ребят со всей страны она сможет реализовать на Северном полюсе уникальный арт-проект, рассказывающий о научных открытиях, пройти большой обучающий курс. Экспедицию для талантливых детей организует сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

Рейс пройдёт с 8 по 17 июля на одном из самых больших ледоколов в мире «50 лет Победы» по маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Светлана Шишкина – единственная участница экспедиции от Владимирской области.

В экспедиции Светлана Шишкина будет единственным представителем нашего региона. Такое право она получила благодаря участию в мероприятиях владимирского Информационного центра по атомной энергии.

Накануне глава области Александр Авдеев передал Светлане символ региона – флаг. Юная жительница Владимира установит его на Северном полюсе.

— Вместе с Информационным центром по атомной энергии мы реализуем проект «Географическая солянка», где интересные люди делятся историями о своих путешествиях и разных необычных событиях. Я рассказывала о научной платформе, которая помогает определять виды живой природы по фотографиям. Скоро поведаю о поездке к белым медведям, о пройденном маршруте и познавательных лекциях. Очень хочу сфотографироваться там с нашим флагом на память, – поделилась девушка.

Любовь к географии

— Такие проекты, как «Ледокол Знаний», – это прекрасная возможность всестороннего развития для ребят, которые уже сегодня стоят у истоков нашего будущего. Конечно, испытываем гордость за талантливых детей с такой с активной жизненной позицией. Продолжим создавать во Владимирской области все необходимые условия для развития одарённой молодёжи, – отметил глава региона Александр Авдеев.

Справка. Светлана Шишкина – выпускница объединений «Юный журналист» и «Школа лидера» городского Дворца детского (юношеского) творчества. Окончила областную «Школу юных корреспондентов» на базе Владимирского института развития образования. Номинант премии активной молодёжи Владимира в 2021 году по направлению «Дорогою добра». Победитель и финалист активностей разных уровней.

В будущем Светлана Шишкина собирается связать свою жизнь с географией.