Владимирская область заключила соглашение о сотрудничестве с Докучаевском

Регион-33 будет сотрудничать с городом Докучаевском в ДНР. Соглашение об этом подписали делегация Владимирской области и руководство Донецкой народной республики. «Поможем восстановить школу, дома и наладить работу коммунальной сферы. Уже доставили сюда 55 тонн стройматериалов от наших предпринимателей», — сообщил на своей странице в «ВК» врио губернатора Александр Авдеев, который вчера посетил Докучаевск.

Подготовка к учебному году

Сотрудничество будут развивать по разным направлениям: экономическому, социальному, культурному. Первостепенный вопрос — восстановление школы и жилых домов, пострадавших в ходе боевых действий.

В составе гуманитарного груза, прибывшего из Владимирской области, — кровельный рубероид, шифер, стеклоизол, древесноволокнистые плиты, фанера, линолеум, оцинкованное железо, армированные трубы и другие строительные и расходные материалы.

Население Докучаевска – около 25 тысяч человек.

— Помогаем Докучаевску готовиться к новому учебному году. Передадим для детей 1500 учебников и книг, — сообщил Александр Авдеев.

Учителя из подшефного города сейчас, в свою очередь, находятся в нашем регионе – проходят курсы повышения квалификации. 16 педагогов побывали вчера во владимирском детском технопарке «Кванториум-33». Их познакомили с концепцией и проектной деятельностью образовательной организации.

— Мы благодарны за тот опыт, который здесь получили. Ваши горящие глаза, ваше творчество, ваша инициатива – они заряжают и нас. В скором будущем и мы будем готовы осваивать и внедрять инновационные образовательные технологии, — поделилась впечатлениями методист отдела образования Докучаевска Вита Бездольная.

Укрепление медицины

Ещё одно важнейшее направление сотрудничества – здравоохранение. Почти на месяц в Докучаевск отправилась бригада медицинских работников во главе с главным врачом владимирской городской больницы №2 Михаилом Сухановым, а также автомобиль скорой помощи, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Всего в Докучаевск приехали 11 владимирских медиков.

В числе наших специалистов — хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи. Врачи и медсёстры помогают своим коллегам оказывать помощь раненым и выстраивать плановую медицинскую помощь жителям возвращающегося к мирной жизни города.

— Побывал в больнице. Она обслуживает район от Мариуполя до Докучаевска, включая Волноваху — около 500 тысяч человек. Также работает в режиме сортировочного госпиталя… Наши медики уже провели несколько операций, — сообщил Александр Авдеев.

Экономические связи

В Докучавске действует флюсо-доломитный комбинат, один из крупнейших в Европе. Есть несколько карьеров, три дробильно-обогатительные фабрики.

— Сейчас обсуждаем вопросы сотрудничества Докучаевского флюсо-доломитного комбината и других предприятий Донбасса с бизнесом Владимирской области. Ваш регион обладает крепким промышленным потенциалом, — сказал глава администрации города Виталия Хоценко.

Комбинат, основанный ещё в начале прошлого века, специализируется на добыче и производстве известняков и доломитов для металлургической, стекольной, цементной, сахарной, строительной, химической и других отраслей промышленности.

В Донбасс отправились специалисты Владимирского карьероуправления.

— У меня самые добрые впечатления об этом зелёном городе. Люди здесь светлые, по-настоящему любят и защищают свою родину. Получил от них много слов благодарности жителям нашей области, предпринимателям, волонтёрам — всем, кто помогает, — отметил Александр Авдеев.

Владимирская область составила «дорожную карту» поддержки подшефной территории. Акцент сделан на социальной сфере, на подготовке в отопительному периоду.