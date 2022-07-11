Владимирская область получит 1300 контейнеров для раздельного сбора ТКО 

Жители Владимирской области смогут больше отходов направлять на переработку благодаря поставке 1300 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Пластик, картон, бумага, стекло – полезный мусор, которое может превратиться во вторсырье.

Заявку одобрили

В сентябре все регионы, которым Минприроды РФ одобрили субсидию, смогут закупить контейнеры для раздельного накопления ТКО. Отбор заявок проводился в мае. Из 64 заявок отобрали 43. Владимирская область оказалась в числе участников федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».

— С 2020 года с момента работы региональных операторов во дворах появилось 700 контейнеров для раздельного накопления ТКО. К тем, что уже ранее стояли. В этом году появится еще 1300. Подали заявку на 600 контейнеров на 2023 год. В тарифе эти затраты не отразятся. Это не расходы региональных операторов, а федеральная поддержка, — рассказала в прямом эфире телеканала «Губерния» при поддержке центра управления регионом директор департамента природопользования области Татьяна Клименко.

К 2024 году в области планируется поставить 2,5 тысячи контейнеров.

Контейнеры планируют закупать с крышкой и педалью для ее открытия. Такие современные баки ставят для обычного бытового мусора. Для вторсырья крышки тоже нужны. Татьяна Клименко говорит, что мокрые картон и бумага никто из переработчиков не возьмет.

Сначала площадки, потом деньги

Работу будут оплачивать постфактум. В течение весны-лета муниципалитеты потихоньку торгуют контракты на строительство контейнерных площадок и покупку мусорных баков.

— На устройство одной контейнерной площадки предусмотрено 50 тысяч рублей. Эти деньги муниципалитеты получат только после выполнения работ, — пояснила директор департамента природопользования Татьяна Клименко.

В Коврове компания «Стройинвестгрупп» по итогам торгов на 13 миллионов рублей построит 174 площадки на 1-5 секций. В сумму контракта также входит приобретение евроконтейнеров с педалью для открытия крышки. Все будут зеленого цвета.

Новые благоустроенные площадки нужны, потому что старых недостаточно или их вообще нет – во дворах стоят только баки. Владимир потратит на такие же мероприятия 14 миллионов рублей. Но на торги областной центр еще не вышел.

Сейчас дополнительные контейнеры ставят за свой счет на мусорных площадках Владимира региональный оператор по обращению с отходами «Биотехнологии» и мусороперегрузочная станция (МПС). Каждый месяц по 50 штук. Чем больше таких баков, тем меньше хлопот с сортировкой на станции. Туда можно складывать пластик, стекло, бумагу, картон. Нельзя — строительные и пищевые отходы.