Владимирская область на 44% подготовилась к отопительному сезону

Во Владимирской области полным ходом идет подготовка домов и коммунального хозяйства к отопительному сезону. В работах задействованы управляющие компании, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие компании, жилищная инспекция и Ростехнадзор. Пока уровень подготовки — 44%.

На особый контроль

Департамент ЖКХ области регулярно проводит совещания по подготовке территорий к отопительному сезону. Осталось три месяца, а ремонты теплосетей еще в процессе. Поэтому чиновники советуют коммунальщикам ускориться. Ведь помимо завершения работ на местности, нужно еще подготовить все необходимые документы, получить одобрения у надзорных структур.

— Рекомендую руководителям органов местного самоуправления взять на особый контроль подготовку тех объектов, по которым выданы предписания Ростехнадзора. ООО «Владимиртеплогаз» прошу оперативно представить в департамент график окончания работ по объектам. Также прошу глав муниципалитетов взять на контроль своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации государственных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области», — заявила директор департамента ЖКХ региона Елена Семенова.

Важно завершить работы по программам до начала отопительного сезона

В департаменте назвали передовиков по подготовке к пуску тепла. Лидер Судогодский район — 69%, Радужный — 64%, Ковров — 49%.

До 1 сентября

Муниципалитеты должны регулярно проводить актуализацию схем теплоснабжения. Это требование прописано в федеральном законодательстве.

Такие мероприятия проводятся для улучшения схем снабжения теплом многоквартирных домов. Ведь год от года меняется число абонентов, строятся новые объекты теплоснабжения (котельные, сети), повышаются тарифы. На сегодня схемы обновили в 16 из 21 городах и районах. Остальным дали срок до 1 сентября.

Ростехнадзор планирует провести проверки тех теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые не смогли в срок сдать паспорта готовности. Документ подразумевает, что все текущие и капитальные ремонты на предприятии проведены, дефекты после гидравлических испытаний сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии, а на теплоисточнике есть нормативный запас топлива.

Управляющим компаниям подготовить паспорта готовности тоже непросто.

Сейчас идет промывка и опрессовка внутридомовой системы теплоснабжения, утепление внутренних помещений (чердаков, фасадов, окон, дверей). Кроме того, управляющие организации должны отчитаться об отсутствии долгов за тепло и горячую воду. Только в таком случае муниципальное образование выдает документ.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире идет реконструкция теплосетей на Тракторной, Горького, Безыменского, Чайковского. Пешеходы и водители испытывают неудобства из-за раскопанных траншей. Но все работы должны быть завершены к началу осени.