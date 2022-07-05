Владимиро-Суздальский музей-заповедник возглавила Екатерина Проничева

Коллективу Владимиро-Суздальского музея-заповедника представили нового руководителя. Генеральным директором стала Екатерина Проничева. Жительница столицы, ранее она занимала должность председателя Комитета по развитию туризма города Москвы. Представление было недолгим – от силы десять-пятнадцать минут. Более подробно на вопросы коллег и подчинённых Екатерина Проничева ответит в понедельник, 11 июля.

Конкурс и последствия

Назначению предшествовал открытый конкурс на лучшую концепцию развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Он состоялся в конце июня, хотя сначала его намечали провести позже, в июле. Документы в Минкультуры РФ представили шесть претендентов.

В конкурсе участвовали двое москвичей, двое владимирцев, работники краеведческих музеев Архангельска и Новосибирска.

Владимирцы — это исполнявший на тот момент обязанности гендиректора ВСМЗ Сергей Рыбаков и его бывший заместитель, а ныне зам. руководителя по основной деятельности и развитию Центра пропаганды изобразительного искусства Олег Гуреев.

Сергей Рыбаков после объявления результатов конкурса, надо полагать, покинет музей. Это учреждение он возглавлял немногим более года и особо яркими достижениями не отметился.

Справка. В комиссию под председательством статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой наряду с другими экспертами вошли известные во Владимирской области люди: экс-директор ВСМЗ, а ныне гендиректор Псковского государственного объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова и вице-губернатор Владимир Куимов.

Представляя коллективу Екатерину Проничеву, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова явно дала понять, что новый руководитель займёт более прочное место, чем предшественник. Во всяком случае, планы её рассчитаны на более длительный срок.

— Мы знаем Екатерину Владимировну как очень большого профессионала. Человека, у которого значительный портфель успешно реализованных проектов. В своей концепции Екатерина Владимировна представляет планы по развитию музея-заповедника не на будущий год, а на ближайшие пять лет,- отметила Елена Харламова.

Уже после представления коллективу пресс-служба ВСМЗ распространила видео, на котором новый руководитель сообщает, что Владимирская земля для неё — место известное, здесь она бывала неоднократно.

— Во Владимиро-Суздальском музее я была больше 20 раз, поэтому нельзя сказать, что мне незнаком музей, незнаком Владимир и Суздаль и Владимирская область. За это время я была и в Муроме и других городах, — сообщила новый гендир.

За несколько дней до назначения

О содержании концепции Екатерины Проничевой пока можно судить только по официальному сообщению сайта Минкультуры. Там говорится, что она «предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга».

Хорошо уже то, что во главу угла — во всяком случае, публично — не ставятся исключительно финансовые моменты, хотя они, надо полагать, всё равно останутся важнейшим фактором. Тем более что на носу 1000-летия Суздаля, и значительная часть работ по подготовке к юбилею будет связана с объектами, относящимися к музею.

В концепции, тем не менее, говорится о научных исследованиях (а это направление, которое в последнее время было «в загоне»), о семейном и детском досуге (вспомним намерения одного из бывших директоров ВСМЗ ликвидировать «Детский центр») — всё это внушает определённые надежды на развитие музея.

— Владимиро-Суздальский музей заповедник обладает очень большим потенциалом. То значительное собрание архитектурных памятников и памятников древнерусского зодчества предоставляет огромное пространство для научных исследований и вызывает интерес у современных художников, а также является крупным туристическим кластером. Мы будем работать над тем, чтобы создать площадку, объединяющую всех, — приводятся на сайте Минкульта слова Екатерины Проничевой при защите концепции.

А дальше – посмотрим. Вероятно, будут новые назначения на уровне замов и руководителей структурных подразделений ВСМЗ, первые шаги и первая реакция на них; музей — организация сложная, тем более за непродолжительное время пережившая и смену нескольких руководителей, и большую кадровую текучку. Общественное внимание к музею-заповеднику велико, ментально он связан со всеми жителями Владимирской области и, конечно, хочется, чтобы эта незримая связь только укреплялась и основывалась на любви к отечественной истории, науке и культуре.

Справка. Екатерина Проничева обладает большим опытом работы в органах государственной власти и государственных культурных институциях. В результате проведенной под её руководством реновации территории ВДНХ были созданы несколько музеев (павильон «Космос», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран»), сформированы фестивальная и образовательная программы. Благодаря деятельности Комитета по туризму города Москвы, ранее возглавляемого Проничевой, столица России стала номинантом престижных премий World Travel Awards в 2019 и 2020 годах.