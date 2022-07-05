Владимиро-Суздальский музей-заповедник возглавила Екатерина Проничева

Нового руководителя представили коллективу
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Коллективу Владимиро-Суздальского музея-заповедника представили нового руководителя. Генеральным директором стала Екатерина Проничева. Жительница столицы, ранее она занимала должность председателя Комитета по развитию туризма города Москвы. Представление было недолгим – от силы десять-пятнадцать минут. Более подробно на вопросы коллег и подчинённых Екатерина Проничева ответит в понедельник, 11 июля.

Конкурс и последствия

Назначению предшествовал открытый конкурс на лучшую концепцию развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Он состоялся в конце июня, хотя сначала его намечали провести позже, в июле. Документы в Минкультуры РФ представили шесть претендентов.

В конкурсе участвовали двое москвичей, двое владимирцев, работники краеведческих музеев Архангельска и Новосибирска.

Владимирцы — это исполнявший на тот момент обязанности гендиректора ВСМЗ Сергей Рыбаков и его бывший заместитель, а ныне зам. руководителя по основной деятельности и развитию Центра пропаганды изобразительного искусства Олег Гуреев.

Один из участников конкурса на лучшую концепцию развития ВСМЗ Олег Гуреев. Фото Министерства культуры РФ

Сергей Рыбаков после объявления результатов конкурса, надо полагать, покинет музей. Это учреждение он возглавлял немногим более года и особо яркими достижениями не отметился.

Справка. В комиссию под председательством статс-секретаря – заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой наряду с другими экспертами вошли известные во Владимирской области люди: экс-директор ВСМЗ, а ныне гендиректор Псковского государственного объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова и вице-губернатор Владимир Куимов.

Заседание экспертной комиссии конкурса на лучшую концепцию развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Фото Министерства культуры РФ

Представляя коллективу Екатерину Проничеву, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова явно дала понять, что новый руководитель займёт более прочное место, чем предшественник. Во всяком случае, планы её рассчитаны на более длительный срок.

— Мы знаем Екатерину Владимировну как очень большого профессионала. Человека, у которого значительный портфель успешно реализованных проектов. В своей концепции Екатерина Владимировна представляет планы по развитию музея-заповедника не на будущий год, а на ближайшие пять лет,- отметила Елена Харламова.

Директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова. Фото Министерства культуры РФ

Уже после представления коллективу пресс-служба ВСМЗ распространила видео, на котором новый руководитель сообщает, что Владимирская земля для неё — место известное, здесь она бывала неоднократно.

— Во Владимиро-Суздальском музее я была больше 20 раз, поэтому нельзя сказать, что мне незнаком музей, незнаком Владимир и Суздаль и Владимирская область. За это время я была и в Муроме и других городах, — сообщила новый гендир.

За несколько дней до назначения

О содержании концепции Екатерины Проничевой пока можно судить только по официальному сообщению сайта Минкультуры. Там говорится, что она «предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга».

Екатерина Проничева во время представления её коллективу ВСМЗ. Фото Министерства культуры РФ

Хорошо уже то, что во главу угла — во всяком случае, публично — не ставятся исключительно финансовые моменты, хотя они, надо полагать, всё равно останутся важнейшим фактором. Тем более что на носу 1000-летия Суздаля, и значительная часть работ по подготовке к юбилею будет связана с объектами, относящимися к музею.

В концепции, тем не менее, говорится о научных исследованиях (а это направление, которое в последнее время было «в загоне»), о семейном и детском досуге (вспомним намерения одного из бывших директоров ВСМЗ ликвидировать «Детский центр») — всё это внушает определённые надежды на развитие музея.

— Владимиро-Суздальский музей заповедник обладает очень большим потенциалом. То значительное собрание архитектурных памятников и памятников древнерусского зодчества предоставляет огромное пространство для научных исследований и вызывает интерес у современных художников, а также является крупным туристическим кластером. Мы будем работать над тем, чтобы создать площадку, объединяющую всех, — приводятся на сайте Минкульта слова Екатерины Проничевой при защите концепции.

Работники музея на представлении нового руководителя. Фото Министерства культуры РФ.

А дальше – посмотрим. Вероятно, будут новые назначения на уровне замов и руководителей структурных подразделений ВСМЗ, первые шаги и первая реакция на них; музей — организация сложная, тем более за непродолжительное время пережившая и смену нескольких руководителей, и большую кадровую текучку. Общественное внимание к музею-заповеднику велико, ментально он связан со всеми жителями Владимирской области и, конечно, хочется, чтобы эта незримая связь только укреплялась и основывалась на любви к отечественной истории, науке и культуре.

Справка. Екатерина Проничева обладает большим опытом работы в органах государственной власти и государственных культурных институциях. В результате проведенной под её руководством реновации территории ВДНХ были созданы несколько музеев (павильон «Космос», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран»), сформированы фестивальная и образовательная программы. Благодаря деятельности Комитета по туризму города Москвы, ранее возглавляемого Проничевой, столица России стала номинантом престижных премий World Travel Awards в 2019 и 2020 годах.

Сергей Андреев

Фото Министерства культуры РФ

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