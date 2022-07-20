«Владимирэнерго»: подготовка распределительных сетей к зиме идёт в активной фазе

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» ведут активную целенаправленную работы по выполнению Программы повышения надёжности электроснабжения на 2022-2024 гг.

Реализация Программы проходит во всех районах Владимирской области и включает в себя мероприятия по расчистке воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6-10 киловольт (кВ) от древесно-кустарниковой растительности, расширению в рамках действующего законодательства просек ВЛ до нормативных значений (охранная зона – 10 м от крайнего провода), опиловке угрожающих падением на провода деревьев, замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Особое внимание уделяется воздушным линиям, проходящим глубоко в лесном массиве. Так за неполных четыре месяца текущего года на территории различных муниципальных образований было расчищено более 460 га просек, произведено расширение 151 га трасс ВЛ, устранено более 4200 «угрожающих» дерева, заменено на СИП 242 км «голого» провода. Следует отметить, что уже сейчас энергетики выполнили трёхлетний план по монтажу самонесущего изолированного провода в сравнении с ежегодными объёмами прошлых лет. Всего до начала осенне-зимнего периода энергокомпанией запланировано расчистить более 1000 га ВЛ 6-10 кВ, расширить порядка 450 га трасс ВЛ, произвести опиловку около 7000 деревьев, которые представляют угрозу для ВЛ, смонтировать 438 км СИП.

Реализация Программы идёт строго по графику.

Контроль над выполнением работ ежедневно осуществляет Штаб под руководством заместителя генерального директора – директор филиала «Владимирэнерго» Ивана Янина. В целях оперативного информирования потребителей по различным вопросам, связанным с электроснабжением, во всех районах области в мессенджере WhatsApp созданы специальные группы, куда входят энергетики, главы районов, главы сельских поселений и старосты, представители ЕДДС.

Екатерина Громова, староста д. Хорятино Ковровский район: «Мы знаем, что энергетики ведут активную деятельность по повышению стабильности электроснабжения Ковровского района. В частности, расширяют воздушную линию Старая Деревня, от которой запитаны населённые пункты части Клязьминского сельского поселения. В вотсапе дают оперативную обратную связь по вопросам электроснабжения»

Глава администрации муниципального образования Ляховское Меленковского района Ирина Белоострова отмечает: «Администрация тесно сотрудничает с РЭС Меленковского района: создан чат «Свет Меленковского района», куда мы можем направить обращение по вопросам энергоснабжения от жителей в любое время дня и ночи и оперативно получить обратную связь».

— Вместе с руководителями и представителями районной администрации мы посетили участок воздушной линии, где наши электромонтёры вместо голого провода протянули СИП. Работают добросовестно, несмотря на погоду и труднопроходимую местность. Ещё в мессенджере вотсап для взаимодействия с энергетиками была создана специальная группа, где можно оперативно решать вопросы с электроснабжением, — рассказывает староста поселка Сушнево-2 Петушинского района Татьяна Макарова.