Владимир приостановил эксперимент с выделением полос для общественного транспорта 

Во Владимире идет приемка отремонтированной дороги на Добросельской и завершаются работы на Большой Нижегородской. Разметка нанесена. Выделенных полос для общественного транспорта так и не появилось.

Ремонт есть, полосы нет

Приоритет автобусам, троллейбусам и такси обещают во Владимире уже не первый год. Но в этом году это звучало как-то очень убедительно.

— Посмотрим на примере Большой Нижегородской, от Хлебозавода до Добросельской, до выезда в сторону Нижнего Новгорода. Посмотрим, как получится. Проблема с устройством выделенных полос для общественного транспорта одна — по городу очень много припаркованных автомобилей. Выделенная полоса не позволит оставлять машину с края дороги. С пуском Рпенского проезда вопрос выделенных полос будет решать проще, — заявил еще зимой глава города Андрей Шохин.

Ремонт дороги на Добросельской завершен. Он проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Контракт торговали еще в прошлом году. Его выполняет компания СК «Трасса». Стоимость работ – 25,1 миллион рублей.

На Большой Нижегородской работы на проезжей части завершены, там работает компания «ВладСК», сумма контракта – 18 миллионов рублей. И там, и там асфальт обновили, люки подняли и укрепили. На Большой Нижегородской еще осталось поставить около 100 секций пешеходных ограждений.

Разметку пока сделали только на Добросельской.

Наносили краску поэтапно и очень осторожно. Одну неделю переходы, другую — сплошную между встречными потоками. Наконец, и между полосами нанесли. А букву «А» никак не нарисуют.

В администрации отвечают уклончиво. В управлении ЖКХ говорят, что обдумывают детали, задание есть. В ЦУГД вообще пока молчат. У подрядчиков смысла спрашивать нет, в контрактах такие работы у них не прописаны.

За опытом – к другим

В прошлом году воронежская компания разработала для областного центра комплексную схему организации дорожного движения. В ней четко были прописаны сроки выполнения мероприятий для повышения безопасности участников дорожного движения и устранения заторов в городе. По этому документу выделенные полосы должны были появиться до конца 2021 года.

Были озвучены и места устройства выделенных полос: по Добросельской, Большой Нижегородской, Мира, Горького, Чайковского, Дворянской, Большой Московской, проспектах Строителей и Ленина. Год прошел, а сдвигов нет.

Понятно, что трудно сравнивать успешный опыт Нижнего Новгорода и Москвы, но все же мнения экспертов интересны. Так, автор канала в «Телеграмм» русского инженера транспортника «Грубо говоря» Дмитрий Грубый, считает, что выделенные полосы делают Московский транспорт комфортнее и пунктуальнее. Первая такая полоса в ее современном понимании появилась в 2009 году. Сейчас в столице уже 99 «выделенок», это 398 км. В конце июня на Шереметьевской улице заработала юбилейная, сотая «выделенка».

— Благодаря «выделенкам» электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание и снижается число ДТП. В 2022 году на некоторых улицах число аварий уменьшилось на 25%, а время ожидания на остановке сократилось вдвое, — считает Дмитрий Грубый.

Пример с «выделенкой» во Владимире все же есть. На остановке у областного суда и кинотеатра «КиноМакс Буревестник» есть небольшая выделенная полоса для общественного транспорта. Ее сделали, чтобы автобусы могли поворачивать без проблем через две полосы. Она работает только тогда, когда есть разметка. А с этим во Владимире большие проблемы.

Во Владимире ежедневно на линию выходят 65 троллейбусов и 246 автобусов, работает 7 троллейбусных и 35 автобусных маршрутов. Автобусами каждый день пользуются порядка 105,5 тысяч жителей, а троллейбусами — 33,2 тысячи человек. В областном центре находится 424 километра дорог, 45% — в ненормативном состоянии.