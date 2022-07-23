В Загородном парке Владимира устроят Сабантуй

Во Владимире развернётся Сабантуй (0+). Национальный татаро-башкирский праздник пройдёт в областном центре в воскресенье, 24 июля. Для города это традиционный праздник – его организуют уже в 21-й раз. Место проведения — Загородный парк.

Борьба на поясах и покорение столба

В этом году во Владимир приедут гости из Алексеевского района Республики Татарстан, уточнили в мэрии. Состав делегации превышает сто человек. В их числе мастера искусств, которые подготовили для владимирцев большой зрелищный концерт.

В программе «Владимирского Сабантуя» — народная борьба на поясах «корэш», когда надо положить своего соперника на спину. Самые атлетичные горожане смогут попробовать себя в поднятии гирь или, например, в покорении 15-метрового столба – разумеется, со страховочным поясом и суперпризом.

Найдутся на Сабантуе и более спокойные занятия: кулинарные мастер-классы, обучение вышивке, кожевенному и гончарному делу и урок по изготовлению курая — татарского музыкального инструмента.

Сабантуй начнется в полдень и завершится ближе к пяти вечера.

Для самых стильных гостей проведут конкурс национальных костюмов. Оценивать будут не только участников, одетых в мужские и женские народные костюмы с ног до головы, но и в отдельных номинациях – к примеру, на самую нарядную тюбетейку.

А на «восточном базаре» будут торговать разнообразной одеждой и текстилем с национальным колоритом, ювелирными украшениями, сувенирами и домашней утварью ручной работы. И, конечно, всяким и вкусностями. Без татарских угощений праздник не обойдется.

В привычном формате

После двухлетнего перерыва Сабантуй пройдет в привычном формате, без ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Настоящий сабантуй немыслим без живого общения, тем более что «Владимирский Сабантуй» уже давно приобрел общегородской статус.

История одного из самых зрелищных национальных праздников насчитывает тысячелетия. Издревле на Сабантуй собирались целыми селами и городами и песнями, танцами, играми и вкусными угощениями отмечали завершение посевных работ.