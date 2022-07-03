В Центральном парке Владимира возобновилось благоустройство детской площадки

Во Владимире в двух из четырех городских парков ведется благоустройство. В «Добросельском» и Центральном делают детские площадки. И там, и там добавляют новые игровые элементы.

Горок мало не бывает

Горок, качелей и лазелок много не бывает. Так скажут вам родители и их дети от 3 до 12 лет. В «Добросельском» два года назад запустили большой детский городок для малышей и школьников. Но желающих столько, что выстраиваются очереди на горки, прыгалки и каталки.

Поэтому там на бюджетные средства в рамках третьего этапа реконструкции поставят еще один комплекс. Он будет деревянный, из лиственницы. В Центральном парке такого размаха нет. Но это лучше, чем совсем ничего.

— Спешим сообщить хорошую новость – работы по благоустройству детской площадки в Центральном парке продолжаются! На сегодняшний день на площадке демонтировано ограждение, установлены вазоны с цветами, смонтированы дополнительные игровые элементы. Всё это позволило сделать площадку более доступной, уютной и интересной для наших посетителей. Также по просьбе горожан установлен новый долгожданный объект — детская песочница, — рассказывает администрация парка.

Благоустройство в этом парке выполняют на спонсорские средства.

В этом вопросе помог депутат горсовета Евгений Станчев. Многие депутаты активно работают с предпринимателями и помогают с благоустройством городской среды.

Второй год каждый из депутатов получает по два миллиона рублей на выполнение наказов избирателей. Как правило, деньги идут на ремонт дворовых территорий, установку детских игровых элементов, освещения.

— Очень не хватает полосы препятствий, подобной той, что была раньше. Нужны спортивные элементы: турники, брусья, рукоходы. Подросткам на детской площадке делать нечего, им нужна своя. Очень ждём полосу препятствий, — говорит посетительница центрального парка Ирина Кинеева.

Евгений Станчев согласился с жительницей и пообещал изыскивать средства на продолжение работ.

Продолжение следует

Первый этап детской площадки тоже делали на спонсорские средства. Постарался владимирский филиал «Т Плюс». Сделали резиновое покрытие на площади 800 квадратных метров. Появились горки, качели, лазалки, балансиры, вертушки.

Пять лет назад в Центральном парке проводили масштабное благоустройство. Дорожки, камеры, коммуникации, аллеи, стационарный туалет. Отдельно за бюджетные средства закупали аттракционы. Но вот на спортивную зону и детскую площадку денег за все эти годы не нашли. Хорошо, что сейчас картина меняется.