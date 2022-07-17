В трех районах ввели ограничения проезда по мостам

Во Владимирской области идут работы по ремонту мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает ГБУ «Владупрадор», сразу в трех районах вводятся ограничения на движение транспорта по переправам.

Единственный путь

В Александровском районе на мосту через реку Бачевка началась разборка полотна по одной полосе движения. В Вязниковском районе на мосту через реку Пыжовик организовано движение по одной полосе, разобрана левая сторона моста, забетонированы насадки береговых и промежуточных опор, смонтированы плиты пролетных строений. В Суздальском районе на мосту через реку Рпень разобрана одна сторона, идет армирование береговых и промежуточной опор.

На всех трех объектах работы должны закончить до конца осени.

— В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отдельное внимание уделено приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Мост является необходимым элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивающий транспортную доступность и является связующим звеном между большими и малыми населенными пунктами. Поэтому с 2022 года в нацпроекте предусмотрено приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов, — сообщают в «Владупрадоре».

Все три моста стоят на единственном маршруте до сел и деревень. Поэтому контроль за подрядчиками — строгий. Дорожники стараются минимизировать неудобства жителям.

Жители деревень Юрышки, Осинки, Охлопково, Шустово, в которых проживает порядка 600 человек с ждут окончание ремонта моста через Пыжовик, потому что до станции Сарыево больше никак добраться нельзя.

На трассах и в городах

Мосты также обновляют на федеральных трассах и в городской черте. Так, как «Призыв» сообщал ранее, на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе завершен ремонт левой стороны изношенного четырехполосного моста через реку Арга. Общая готовность объекта на 243-м километре составляет 45 процентов. Весь комплекс работ планируется завершить в сентябре этого года.

В Коврове набирает темп капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Нижегородский подрядчик демонтирует пролетные строения на правой части моста. К середине осени хотят запустить движение по обновленной части дороги. Правая часть путепровода огорожена с апреля текущего года. Сейчас половины плит на ней уже нет.

В Петушинском, Собинском, Муромском районах ведутся активные работы по строительству мостов и путепроводов на платной скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань». Все автомобилисты, проезжающие по бесплатным путям, проходящим вблизи автобана, могут следить за ходом работ. Часть путепроводов возводится прямо над существующими дорогами, для других сделали временный участок дороги для объезда строительных работ.

Во Владимире в этом году не планируются ремонтных работ на мостах. Хотя самая главная переправа через реку Клязьма уже нуждается в восстановлении. Асфальт пошел волнами, есть трещины и ямки. Самые большие рытвины появились во время перепадов температур зимой и весной. Но их оперативно заливали битумной эмульсией. Последний серьезный ремонт на мосту через Клязьму был пять лет назад. Тогда в городе из-за него были огромные пробки.

В следующем году будет разработан проект второго моста через Клязьму, который соединит площадь Фрунзе и дорогу в Лунево.